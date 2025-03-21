これからの予定【経済指標】
【英国】
公共部門ネット負債（2月）16:00
予想 70.0億ポンド 前回 -154.0億ポンド
【トルコ】
消費者信頼感指数（3月）16:00
予想 N/A 前回 82.1
【ユーロ圏】
フランス企業景況感（3月）16:45
予想 96.0 前回 96.0
ユーロ圏経常収支（1月）18:00
予想 N/A 前回 384.0億ユーロ（季調済)
ユーロ圏消費者信頼感指数（速報値）（3月）22日00:00
予想 -13.0 前回 -13.6
【香港】
経常収支（2024年 第4四半期）17:30
予想 N/A 前回 1198.9億香港ドル（1208.2億香港ドルから修正）（国際収支－経常収支)
予想 N/A 前回 -229.5億香港ドル（国際収支－総額)
【カナダ】
小売売上高（1月）21:30
予想 -0.4% 前回 2.5%（前月比)
予想 -0.1% 前回 2.7%（コア・前月比)
※予定は変更されることがあります。
公共部門ネット負債（2月）16:00
予想 70.0億ポンド 前回 -154.0億ポンド
【トルコ】
消費者信頼感指数（3月）16:00
予想 N/A 前回 82.1
【ユーロ圏】
フランス企業景況感（3月）16:45
予想 96.0 前回 96.0
ユーロ圏経常収支（1月）18:00
予想 N/A 前回 384.0億ユーロ（季調済)
ユーロ圏消費者信頼感指数（速報値）（3月）22日00:00
予想 -13.0 前回 -13.6
【香港】
経常収支（2024年 第4四半期）17:30
予想 N/A 前回 1198.9億香港ドル（1208.2億香港ドルから修正）（国際収支－経常収支)
予想 N/A 前回 -229.5億香港ドル（国際収支－総額)
【カナダ】
小売売上高（1月）21:30
予想 -0.4% 前回 2.5%（前月比)
予想 -0.1% 前回 2.7%（コア・前月比)
※予定は変更されることがあります。