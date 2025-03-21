【英国】
公共部門ネット負債（2月）16:00
予想　70.0億ポンド　前回　-154.0億ポンド

【トルコ】
消費者信頼感指数（3月）16:00
予想　N/A　前回　82.1

【ユーロ圏】
フランス企業景況感（3月）16:45
予想　96.0 　前回　96.0

ユーロ圏経常収支（1月）18:00
予想　N/A　前回　384.0億ユーロ（季調済)

ユーロ圏消費者信頼感指数（速報値）（3月）22日00:00
予想　-13.0　前回　-13.6

【香港】
経常収支（2024年 第4四半期）17:30
予想　N/A　前回　1198.9億香港ドル（1208.2億香港ドルから修正）（国際収支－経常収支)
予想　N/A　前回　-229.5億香港ドル（国際収支－総額)

【カナダ】
小売売上高（1月）21:30
予想　-0.4%　前回　2.5%（前月比)
予想　-0.1%　前回　2.7%（コア・前月比)

※予定は変更されることがあります。