中目黒に新しい台湾スポットがお目見え！ 週末は15時から飲める、ローカルフードが楽しい大衆居酒屋（東京・中目黒）

熱炒 虎打楽 中目黒店(東京・中目黒)

外観 写真:お店から

2025年1月17日、中目黒駅西口2番出口を左折した高架下沿い、徒歩約30秒のところに台湾料理の新店「熱炒 虎打楽(ルーチャオ ホダラ)中目黒店」がオープンしました。

異国情緒たっぷりのネオンサインがお出迎え。店先に描かれた台湾語の挨拶やイラストのグラフィティも高架下の雰囲気とお似合いです。

料理集合カット 写真:お店から

オーナーは、台湾で一番古い醤油メーカー「丸莊醤油」の4代目であり、Hodara International 株式会社代表の莊偉中氏と、台北にある麻辣牛肉麺の超有名店「麻膳堂」の多店舗運営を行う徐安昇氏。長年ビジネスパートナーを組む2人は、台北で日本の鰻屋やうどん屋を経営するほど、大の日本好きとしても知られています。

あるとき、日本人を含めた複数名と台北の熱炒で食事をした際、“日本にこの業態の店がなく、出したらおもしろいんじゃないか”という一声からプロジェクトがスタート。エスニックレストランの運営や海外での日本レストランをプロデュースするてんとてん株式会社や、前テナントの唐揚げ屋業態の変更を考えていた有限会社ハレノヒとの出会い、中目黒の雰囲気がお店のイメージに合ったことから出店を決意したそう。

お店ロゴ 写真:お店から

店名の「熱炒(ルーチャオ)」とは、台湾式居酒屋のこと。店ごとにメニューも味付けも千差万別で、台湾夜市で出される屋台料理から家庭料理、さらには客家料理(国華北地方の郷土料理)や中国料理、そしてタイ料理や日本料理まで多種多様なメニューを提供しています。

「虎打楽(ホダラ)」とは、台湾語で“カンパイ!”の意味。日本の常用漢字に当てはまらないので、オーナーの莊氏が考えた当て字を店名にしました。ちなみにこの言葉を現地で発すると、杯を一気に空けなければならないのでご注意くださいね!

麻婆臭豆腐 写真:お店から

店内の調理は、台北市内の熱炒で10年ほど経験を積んだ台湾人が担当しています。お店の看板メニューは「麻婆臭豆腐」(1,280円)。台湾の夜市などで強烈な臭いを放つ臭豆腐を麻婆仕立てに仕上げたオリジナルメニューです。絹ごし豆腐と半々で作るので日本人にも食べやすいと評判。最初はムリでも、3回食べれば必ずハマるとか。ぜひ、お試しください。

サクサクエリンギ揚げ 写真:お店から

揚げたエリンギをオリジナルスパイスで味つけた「サクサクエリンギ揚げ」(880円)もおすすめ。シンプルながら、ビールが進む一品です。

度数が高いビールは、氷で割って飲むのが台湾流 写真:お店から

熱炒といえば、ビール。台湾で人気のクラフトメーカー「臺虎精釀 Taihu Brewing」や台湾内シェアNo.1の台湾ビールをそろえています。店内の冷蔵ケースに入ったビールはセルフで取りに行き、飲んだ後の瓶は足元のケースにストックしておく現地ルールも楽しい限り。ビールのほか、ハイボールやサワーも各種用意しています。

内観 出典:アプリコットなハチさん

店内の座席はテーブル24席。気候がいい日は、店先にもテーブル席を設置します。屋台を彷彿とさせる、席同士の距離の近さもご愛嬌。本格的なローカルフードを楽しい雰囲気でいただける新感覚の台湾熱炒、これから話題になりそうですね!

食べログレビュアーのコメント

海老パイナップルマヨネーズ 1,280円 写真:お店から

『まずは苦味の少ない台湾ビールで乾杯!最初に出されたのがエリンギの素揚げ。味付けは塩、花椒と素揚げしたネギだったかな?というシンプルなものだけど、台湾ビールとよく合います。

それから台湾屋台料理の定番、牡蠣のオムレツ。本場の味でした。

私のおすすめはごま油風味の鶏もも肉の台湾バジル炒め。こちらはご飯が進む一品です。

缶詰パイナップル入りのエビマヨはデザートのように甘かったけど、美味しかったです』(Indigo Moonさん)

酸菜白肉鍋(1人前)1,980円 出典:ワイン君さん

『台湾に旅行した際に、「美味しい」と思ったお料理が本場さながらに味わえる店。

酸菜白肉鍋は特にオススメ。アルコールのセルフサービスも、店の雰囲気と相まって楽しい。

在日台湾人も多く訪れるらしく、その本格度が窺えます』(ワイン君さん)

※価格はすべて税込。

※4月以降営業時間が変更になる可能性があります。ランチを開始する時期に合わせて変更します。

<店舗情報>◆熱炒 虎打楽 中目黒店住所 : 東京都目黒区上目黒3-4-15TEL : 03-6303-3711

文:斎藤亜希

