JAMSHOPPINGは、MLBで活躍するダルビッシュ有選手の日米通算200勝を記念し、MLB公式ライセンス商品「ダルビッシュ有 日米通算200勝記念 Collector’s Bobblehead (記念台座付)」を日本限定モデル(1,000個)として2025年4月5日より、PGSにて発売します。

JAMSHOPPING「ダルビッシュ有選手・日米通算200勝記念のボブルヘッド」

【商品概要】

商品名 :ダルビッシュ有日米通算200勝記念 MLB公式・限定Collector’s Bobblehead (記念台座付)

特徴 :日本のファンの声が実現!

ボブルヘッド(頭が揺れる仕様)

ダルビッシュ有 日米通算200勝記念アイテム

200勝を達成したアトランタのトゥルーイスト・パークで行われた

ブレーブス戦に着ていたロード・ブラウン・ユニフォーム

功績を称える200勝の記念プレートと

PADRESチーム名入りピッチャーマウンド台座

MLB公式ライセンス商品

日本限定モデル1,000個(シリアルナンバー入り)

全て手作りの商品

サイズ :全長約20.32cm

素材 :レジン

発売日 :2025年4月5日

販売価格 :15,800円(税込)

販売サイト:PGS ( https://www.pgs.ne.jp )

JAMSHOPPINGは、MLBで活躍するダルビッシュ有選手の日米通算200勝を記念し、MLB公式ライセンス商品「ダルビッシュ有 日米通算200勝記念 Collector’s Bobblehead (記念台座付)」を日本限定モデル(1,000個)として2025年4月5日より、PGSにて発売。

この商品は、日本のファンの熱い要望を受けて実現した特別アイテムです。

細部にまでこだわった造形で、ダルビッシュ有選手の躍動感あふれる姿を再現しています。

MLB公式グッズとしての品質を備え、ファンにとって貴重なコレクションアイテムとなります。

■快挙をたたえる、ファンの熱い声に応えたプレミアムコレクション

ダルビッシュ有選手は、日本とアメリカのプロ野球界で偉大な功績を残し、日米通算200勝という記録を達成しました。

この記念すべき快挙をたたえるべく、プレミアムコレクションを発売します。

本商品は、日本のファンからの強い要望を受け、特別に企画・製造された限定アイテムです。

MLB公式ライセンス商品として、ダルビッシュ有選手の試合中の姿をリアルに再現した躍動感あふれる造形と、記念台座を備えたプレミアム仕様が魅力です。

■日本限定モデル1,000個!完売必至のコレクターズアイテム

この記念ボブルヘッドは、日本国内限定モデル1,000個の販売となるため、コレクターズアイテムとしての価値も高く、ファン必見のアイテムです。

MLB公式グッズならではの高品質な仕上がりで、貴重な記念品となること間違いありません。

日本のMLBファンに向けて、正規ライセンスの貴重な記念グッズを提供することで、スポーツ文化の発展にも貢献します。

また、近年、日本人MLB選手の活躍により、MLBファン層は急速に拡大しています。

WBC2023での日本代表の活躍や、大谷翔平選手の二刀流による話題性などが、日本国内でのMLB人気を押し上げています。

この商品は、そうした日本のMLBファンにとって、記念すべき歴史的アイテムとなるでしょう。

ボブルヘッド右横

ボブルヘッド左横

ボブルヘッド後ろ

記念台座

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 日本限定モデル1,000個!JAMSHOPPING「ダルビッシュ有選手・日米通算200勝記念のボブルヘッド」 appeared first on Dtimes.