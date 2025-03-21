²¼¥Í¥¿¥³¥ó¥È¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¡¥Ë¥Ã¥¥å¡¼¥Ê¥Ê¤¬¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡Ö¥Ë¥Ã¥¥å¡¼¥Ê¥Ê¤ÎÈëÊõ´¶¡×¡¡ABC¥é¥¸¥ª¤Ç4·î¥¹¥¿¡¼¥È
²¼¥Í¥¿¥·¥ç¡¼¥È¥³¥ó¥È¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤¹¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ë¥Ã¥¥å¡¼¥Ê¥Ê¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¥Ë¥Ã¥¥å¡¼¥Ê¥Ê¤ÎÈëÊõ´¶¡×¤¬¡¢ABC¥é¥¸¥ªPodcast¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£½é²ó¤Ï4·î2Æü¤Ç¡¢Ëè½µ¿åÍËÆü19»þº¢¤ËÇÛ¿®¡£YouTube¤äTikTok¤Ç³èÌöÃæ¤Î2¿Í¤¬¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¡¢¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÍÅ¤·¤²¤Ê¶õµ¤¤¬Éº¤¦¡Ö¥Ë¥Ã¥¥å¡¼¥Ê¥Ê¤ÎÈëÊõ´¶¡×
¡Ö¥Ë¥Ã¥¥å¡¼¥Ê¥Ê¤ÎÈëÊõ´¶¡×¤È¤Ï¡¢SNS¤Ê¤É¤ÇËÜ²»¤¬¸À¤¤¤Å¤é¤¤ºòº£¡¢¿Í¤Ë¸«¤»¤ºÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¾ð¡ÖÈëÊõ´¶¡×¤ò¤µ¤é¤±½Ð¤¹ÈÖÁÈ¡£¥Ë¥Ã¥¥å¡¼¥Ê¥Ê¤Î¤³¤Ã¤Á¤ã¤óÁª¼ê¤ÈÊ÷¥·¥ó¥¸¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¡¢²ÈÂ²¤Ø¤Î°¦¤ä¿Í´Ö´Ø·¸¤ÎÇº¤ß¡¢ÌÑÁÛ¡¢ÀÂÎ¸³¡¢ÊÑ¤ï¤Ã¤¿ÀÊÊ¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÈëÊõ´¶¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¥¨¥í¤µ¤È¥¨¥â¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤Æ¤â¤é¤¦¡Ö¥¨¥í¥¨¥â¡×¤äSNS¤ò¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥¨¥í¹¤¤¢¤ë¤¢¤ë¤ä¥¨¥í¹¤¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤Æ¤â¤é¤¦¡Ö¥¨¥í¹¤ËÐÌÇ±¿Æ°¡×¡¢½éÂÎ¸³¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤½¤ì¤¬²¿¤Î½éÂÎ¸³¤«¤òÅö¤Æ¤ë¡ÖTHE ¥ô¥¡¡¼¥¸¥ó¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¡¼¥Ê¡¼¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Ã¤Á¤ã¤óÁª¼ê¤Ï¡Ö¼ã¤¤º¢¡¢¥é¥¸¥ª¤òÊ¹¤¤¤Æ¼õ¸³ÊÙ¶¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª³§¤µ¤ó¤ÎÊÙ¶¯»þ´Ö¤Ë¤ª¼ÙËâ¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¡¢Ê÷¥·¥ó¥¸¤Ï¡Ö¥É¥Ã¥¥É¥¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÏÃ¤¬¤·¤¿¤¤¡ª¡ª¤ß¤ó¤ÊÊ¹¤¤¤Æ¤Í¡ª¡×¤ÈÊúÉé¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Ë¥Ã¥¥å¡¼¥Ê¥Ê¡Û
2016Ç¯¤ËÂç³Ø¤ÎÍî¸ì¸¦µæ²ñ¤Ç·ëÀ®¤·¡¢2017Ç¯¤Ë¥Þ¥»¥·ÝÇ½¼Ò¤Ë½êÂ°¡£²¼¥Í¥¿¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥³¥ó¥È¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢2021Ç¯¤Ë¡Ö¥·¥â¥Í¥¿GP¡×¡ÊABEMA¡Ë¤Ç½àÍ¥¾¡¡£YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥Ë¥Ã¥¥å¡¼¥Ê¥Êch¡×¤â¿Íµ¤¡£