マイメロが「コアラのマーチ」に！？オンラインショップで2000セット限定販売してるよ〜

ロッテは、マイメロディ誕生50周年を記念して2025年3月21日から『マイメロディ×コアラのマーチ』をオンラインショップ限定で販売しています。

かわいすぎる特別パッケージ全10種類

マーチくんとマイメロディがそれぞれの姿に変身した、描き起こしデザインがパッケージに登場。デザインは全10種類あります。

価格は1セット(10個)で3980円。

購入特典として、オリジナルクリアファイルも付いてきます。

マーチくんとマイメロディが描かれたオリジナルクリアファイル。ここでしか手に入らない限定仕様です。

裏面は、コアラのマーチのパッケージにマイメロディが遊びにきたようなデザイン。

『マイメロディ×コアラのマーチ』は、オリジナルBOXに入って届きます。表面はマイメロディが主役のデザインに。

裏側は、マイメロディに扮したマーチくんが描かれています。

販売期間は、2025年3月21日12時から3月30日23時59分まで。

予定数量(2000セット)に達した場合は早期に終了する場合があります。

※価格は税込です。

(C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660076

(C)L/KMP

東京バーゲンマニア編集部