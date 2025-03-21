Ž¢¤«¤é¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ê¤¤Ž£ C¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤ÇÌÏÊï¥´¡¼¥ë¥Ñ¥Õ¥©¤Î¥Û¥¤¥ë¥ó¥ÉŽ¢¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¤ÏËÍ¤Î¥¢¥¤¥É¥ëŽ£
¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Î¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯ÂåÉ½FW¥é¥¹¥à¥¹¡¦¥Û¥¤¥ë¥ó¥É¤¬ÊÛÌÀ¤·¤¿¡£
¥Û¥¤¥ë¥ó¥É¤Ï20Æü¤Ë¥Û¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿UEFA¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°(UNL)½à¡¹·è¾¡1st¥ì¥°¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½Àï¤Î69Ê¬¤«¤é½Ð¾ì¡£78Ê¬¤Ë·è¾¡ÃÆ¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ÎºÝ¤ËÂÐÀïÁê¼ê¤Î¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½FW¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤òÌÏÊï¤¹¤ë¥´¡¼¥ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£ËÜ¿Í¤ÎÁ°¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¸í²ò¤òÍ¿¤¨¤«¤Í¤Ê¤¤¹Ô°Ù¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Û¥¤¥ë¥ó¥É¤ÏC¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤Ø¤Î·É°Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Ž¢¤¢¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÏËÍ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤À¡£Èà¤ò¤«¤é¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ê¤¤¡£Èà¤ÏËÍ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¿ÍÀ¸¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¿ÍÊª¡£¤½¤ÎÈà¤ÎÁ°¤Ç¥´¡¼¥ë¤Ç¤¤¿¤Î¤ÏÊ£»¨¤À¤±¤É¡¢Âç¤¤Ê¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤è¡£2011Ç¯¤Ë»î¹ç¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¡¢Èà¤¬FK¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì°ÊÍè¡¢ËÍ¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤ÀŽ£
¥Û¥¤¥ë¥ó¥É¤Ï20Æü¤Ë¥Û¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿UEFA¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°(UNL)½à¡¹·è¾¡1st¥ì¥°¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½Àï¤Î69Ê¬¤«¤é½Ð¾ì¡£78Ê¬¤Ë·è¾¡ÃÆ¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ÎºÝ¤ËÂÐÀïÁê¼ê¤Î¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½FW¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤òÌÏÊï¤¹¤ë¥´¡¼¥ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£ËÜ¿Í¤ÎÁ°¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¸í²ò¤òÍ¿¤¨¤«¤Í¤Ê¤¤¹Ô°Ù¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Û¥¤¥ë¥ó¥É¤ÏC¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤Ø¤Î·É°Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Ž¢¤¢¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÏËÍ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤À¡£Èà¤ò¤«¤é¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ê¤¤¡£Èà¤ÏËÍ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¿ÍÀ¸¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¿ÍÊª¡£¤½¤ÎÈà¤ÎÁ°¤Ç¥´¡¼¥ë¤Ç¤¤¿¤Î¤ÏÊ£»¨¤À¤±¤É¡¢Âç¤¤Ê¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤è¡£2011Ç¯¤Ë»î¹ç¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¡¢Èà¤¬FK¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì°ÊÍè¡¢ËÍ¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤ÀŽ£