¥É·³¶¦Æ±¥ª¡¼¥Ê¡¼¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤ËÀÚ¼Âº©´ê¡Ö¥±¥¬¤À¤±¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Ç¡×½÷»Ò¥Æ¥Ë¥¹³¦¤ÎÅÁÀâ£¸£±ºÐ¥¥ó¥°É×¿Í¡¢Åê¼êÂçÃ«¤Ë¤â´üÂÔ¡ÖÁ´¤Æ¤¬³Ú¤·¤ß¡×
¡¡½÷»Ò¥Æ¥Ë¥¹³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ç¡¢ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¶¦Æ±¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î£±¿Í¤Ç¤â¤¢¤ë¥Ó¥ê¡¼¡¦¥¸¡¼¥ó¡¦¥¥ó¥°¤µ¤ó¡Ê£¸£±¡Ë¤¬£²£±Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡¡Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î³«Ëë¥·¥ê¡¼¥º¤ò´ÑÀï¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÍèÆü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢£±£¹Æü¤ÎÂè£²Àï¤Ç¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£°¡Ë¤Îº£µ¨£±¹æ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤âÌÜ·â¡£¡Ö¡Ê¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç¡Ë¥Ó¥Ç¥ª¤â»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ï¡£¤â¤¦ºÇ¹â¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¥ó¥°¤µ¤ó¤ÏÍÄ¾¯´ü¤ËÌîµå¤ä¥½¥Õ¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ë¿Æ¤·¤ß¡¢¸µÂç¥ê¡¼¥°Åê¼ê¤À¤Ã¤¿¼ÂÄï¤ò»ý¤Ä¤Ê¤ÉÌîµå¤Ë¤âÀºÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÂçÃ«¤Ë¤Ä¤¤¤Æº£µ¨¤Ï¹ë²÷¤Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Éüµ¢Í½Äê¤ÎÅê¼ê¤È¤·¤Æ¤âÂç¤¤Ê´üÂÔ¤ò¹þ¤á¡¢¡Öº¸ÂÇÀÊ¤Ç¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¡¢±¦ÏÓ¤«¤é¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤â¡¢Á´¤Æ¤¬³Ú¤·¤ß¡×¤È¥¥ó¥°¤µ¤ó¡£¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¥±¥¬¤À¤±¤Ï¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë·ò¹¯Âè°ì¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¤º¤Ã¤È¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç½ÐÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È·«¤êÊÖ¤·º©´ê¤·¡¢¡Ö¡ÊÂçÃ«¤é¼çÎÏ¤¬¡Ë·ò¹¯¤Ë¤ä¤ì¤ì¤Ð¡¢¤â¤¦°ìÅÙÄºÅÀ¡Ê¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¡Ë¤Þ¤Ç¤¤¤±¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¿Æ»Ø¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡¢¡¥Ó¥ê¡¼¡¦¥¸¡¼¥ó¡¦¥¥ó¥°¡¡£±£¹£´£³Ç¯£±£±·î£²£²Æü¡¢ÊÆ¹ñ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£½Ð¿È¡££±£¹£¶£°Ç¯¤«¤é½÷»Ò¥Æ¥Ë¥¹¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢»ÍÂçÂç²ñ¤Ç¥·¥ó¥°¥ë¥¹ÄÌ»»£±£²ÅÙ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¸Ø¤ë¤Ê¤É¡¢¥È¥Ã¥×¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤È¤·¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤òÃÛ¤¤¤¿¡£¸½ÌòÃæ¤«¤éÃË½÷Æ±¸¢±¿Æ°¤Ë¿ÔÎÏ¤·¡¢£·£³Ç¯¤Ë¤Ï½÷»Ò¥Æ¥Ë¥¹¶¨²ñ¡Ê¸½£×£Ô£Á¡Ë¤òÀßÎ©¡££¸£·Ç¯¤Ë¹ñºÝ¥Æ¥Ë¥¹ÅÂÆ²Æþ¤ê¡£°úÂà¸å¤Ï£¹£¶Ç¯¥¢¥È¥é¥ó¥¿¸ÞÎØ¡¢£²£°£°£°Ç¯¥·¥É¥Ë¡¼¸ÞÎØ¤Ç¤ÏÊÆ¹ñ½÷»ÒÂåÉ½¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¡£±¦Íø¤¡££±£¶£´¥»¥ó¥Á¡£