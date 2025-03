【ルック】モンクレール グルノーブル 2025年秋冬コレクションをフランス・クールシュヴェルで発表

モンクレール グルノーブルは3月15日、2025年秋冬コレクションをフランス南東部、サヴォワ県のクールシュヴェルで発表しました。Courtesy of MONCLERヨーロッパで最も標高の高い空港のひとつであり、象徴的な滑走路を持つクールシュヴェル飛行場は、雪が見える雰囲気の中で、清廉潔な標高2008メートルのキャットウォークとなりました。モンクレール グルノーブル 2025年秋冬コレクションのショーは、山の生活と一体感を祝う高地でのイベントとなり、絵のように美しいTrois Vallées(トロワ・バレー)には、スリルを求める人々がスキーやスノーボードでゲレンデを駆け抜け、リラックスを求める人々が地元のパノラマテラスから息を呑むような絶景を堪能しました。モンクレール グルノーブルの高みを目指す不朽のコミットメントが具体化され、アティチュード(姿勢)としてのアルティテュード(高度)と同時に、情熱、コミットメント、山で生まれたブランドのDNAが表現されました。

Courtesy of MONCLER高度に達すると、ハイスタイルは耐えるだけでなく飛躍します。140ルックが発表されたモンクレール グルノーブル2025年秋冬コレクションは、都会的なスタイルに忠実でありながらゲレンデにも適した、ユニークでパーソナルな方法で自身を表現したいという願望からクリエイティブなインスピレーションを得ています。Courtesy of MONCLER機能的なウィンターウエアにありがちな限られたカラーパレット、シルエット、ファブリックの制約を取り払い、不屈のパフォーマンスを妥協することなく、モンクレール グルノーブル独自の技術アプローチによって、新たな可能性の世界を切り開きました。その舞台裏には、マテリアル、ニット、技術、表面加工、革新的な構造、職人技術、刺繍、装飾に対する徹底したリサーチが実施されました。その結果、スポーツウエアやマウンテンウエアの常識を覆し、テーラリングの世界にインスパイアされた、卓越したルックのファンタジーなラインアップが誕生しました。精巧さと繊細さが技術力と融合し、スタイルに優れ、ゲレンデでもそれ以外でも優れたマウンテンライフのビジョンが描かれています。Courtesy of MONCLER都会から山岳地帯まで対応するパーソナルなスタイルを追求するコレクションは、ワークウエアから取り入れたデニムやキャンバス、フォーマルウエアから取り入れた千鳥格子柄のスマートなウール、さらにはパフォーマンス用に加工され、見えない膜が施された手触りの良いブークレなど、予想外の素材にも反映されています。Courtesy of MONCLERスキースーツやシェルには複雑なインターシャが施され、アトリエが誇るサヴォアフェールを物理的な環境に対応できる領域にまで高めています。ニットウエアはその暖かさと心地よさで、アウターからチャンキーなインナーやスカートまで、ワードローブ全体を包み込みます。ふっくらとしたツイードやツイードのような生地のツーピースは、実はナイロンラケのマイクロパッチワークの上に複雑なウールの刺繍が施されています。天然素材と合成繊維のシアリングは、フルコートとしてドレープを作ったり、襟や袖口、豪華なハンドバッグに巻きつけたりなど、コレクションにアクセントを加えています。Courtesy of MONCLER周囲に溶け込みながら目立つこと。叫ぶよりも強くささやくこと。それがモンクレール グルノーブルの根底にある理念の一つです。メンズとウィメンズのコレクションで使用されているカラーパレットは、ホワイト、ベージュ、ブラウン、グレーのニュートラルなトーンに、ライトブルーの鮮やかなニュアンス、レッドの輝き、ネイビーとブラックの濃密な色合いが加わっています。Courtesy of MONCLERCourtesy of MONCLERCourtesy of MONCLERCourtesy of MONCLERCourtesy of MONCLERお問い合わせ:モンクレール ジャパン0120-938-795