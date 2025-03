3月21日、Bリーグは「B.LEAGUE MASCOT OF THE YEAR 2024-25」の概要を公開し、サンリオキャラクターズが「MASCOT OF THE YEAR ナビゲーター」に就任したこともあわせて発表した。

第8回目の開催となる「B.LEAGUE MASCOT OF THE YEAR 2024-25」は、B1・B2・B3リーグから過去最多となる50体のマスコットが参加し、今シーズン最も活躍したマスコットを決定する。さらに、今回「MASCOT OF THE YEAR ナビゲーター」としてサンリオキャラクターズが出場マスコットたちを応援することになった。

投票期間は3月21日から4月1日まで。期間中はB.LEAGUE CARD 、WEB、LINEの3つの方法で投票を受け付け、4月4日(金)に4位以下の結果を発表。その後3位以上で決戦投票を実施し、最終結果は5月下旬開催予定の「B.LEAGUE AWARD SHOW 2024-25」にて発表される。