¼çÎÏ¤òÂ¿¿ô·ç¤¤¤¿¥ì¥¤¥«ー¥º¡¢¹µ¤¨ÁÈ¤¬Ê³Æ®¤â¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤ËÂçÇÔ¡ÄÏ¢¾¡¡Ö3¡×¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×

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BRONNY JAMES CUTS IT TO SINGLE DIGITS!!
LeBron and the Lakers bench loving it 👏👏 pic.twitter.com/cTjguHDnNZ
- NBA (@NBA) March 21, 2025