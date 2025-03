¼çÎÏ¤òÂ¿¿ô·ç¤¤¤¿¥ì¥¤¥«ー¥º¡¢¹µ¤¨ÁÈ¤¬Ê³Æ®¤â¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤ËÂçÇÔ¡ÄÏ¢¾¡¡Ö3¡×¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×

3月21日(現地時間20日)、八村塁所属のロサンゼルス・レイカーズがホームのクリプトドットコム・アリーナでミルウォーキー・バックスと対戦した。

レイカーズはレブロン・ジェームズと八村に加え、ジャレッド・バンダービルト、オースティン・リーブス、ドリアン・フィニー・スミス、ルカ・ドンチッチも欠場。ゲイブ・ビンセント、ジョーダン・グッドウィン、ダルトン・コネクト、マーキーフ・モリス、ジャクソン・ヘイズが先発に名を連ねた。

第1クォーター序盤こそ食らいついたものの、同点で迎えた残り4分27秒から4連続で3ポイントシュートを献上。0-16のランを許すなど、19-34で最初の12分間を終えた。

開始1分36秒に23点のビハインドを背負った第2クォーターだが、モリスやアレックス・レンの3ポイント、ヘイズのダンクなどで応戦。ブロニー・ジェームズも得点を挙げ、46-57と11点差で試合を折り返した。

前半を終えて、ブロニーが8得点、ビンセント、モリス、ヘイズがそろって7得点、レンが6得点を記録した。

第3クォーターは9点差まで肉薄することに成功。それでも、ギャリー・トレントJr.やヤニス・アデトクンボを止められず、69-91と突き放された。

0-6のランで始まった第4クォーターはコネクトの3ポイントなどで追い上げたものの、残り3分21秒の時点で80-115と35点差。最終スコア89-118で敗れ、連勝が「3」でストップした。

主力を多数欠く状況でブロニーとコネクトがともにチーム最多17得点。レンが10得点、ヘイズとモリスがともに9得点、グッドウィンが8得点で続いた。

■試合結果



ロサンゼルス・レイカーズ 89-118 ミルウォーキー・バックス



LAL|19|27|23|20|=89



MIL|34|23|34|27|=118





BRONNY JAMES CUTS IT TO SINGLE DIGITS!!

LeBron and the Lakers bench loving it 👏👏 pic.twitter.com/cTjguHDnNZ

- NBA (@NBA) March 21, 2025