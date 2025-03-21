公益財団法人日本バレーボール協会（JVA）がバレーボール女子U19とU21の日本代表候補選手が3月12日（水）から14日（金）にかけて、サロンパスアリーナ（佐賀県鳥栖市）で強化合宿を実施したことを21日（金）に報告した。

今回の合宿は、7月にオシエク（クロアチア）とベオグラード（セルビア）で予定されている「2025女子U19世界選手権大会」、8月にスラバヤ（インドネシア）で開幕する「2025女子U21世界選手権大会」に向けた強化の一環として行われた。

U21の監督は株式会社デンソーの山口祐之氏、U19の監督はJVAの三枝大地氏が務め、第77回全日本バレーボール高等学校選手権大会（春高バレー）でも活躍を見せた大森咲愛や西村美波、SVリーグに内定が決まっている福村心優美や花岡千聡、1年生では忠願寺莉桜や工藤光莉など、合計23名が参加した。

なお、代表候補選手たちは15日（土）と16日（日）に紅白戦を実施。ここから5月と6月にも短期間での合宿を行う予定だ。

世界と戦い、これからますます強くなっていくであろう若い選手たちの今後に期待がかかる。

■女子U19、U21日本代表候補選手 合宿参加メンバー

1.大森咲愛（OH／金蘭会高校3年※筑波大学進学予定）

2.西村美波（OH・OP／金蘭会高校3年※東海大学進学予定）

3.福村心優美（OH／就実高校3年※大阪マーヴェラス内定）

4.山内志織（OH／駿台学園高校3年※クインシーズ刈谷内定）

5.渡部真夕（OH／実践学園高校3年※東京女子体育大学進学予定）

6.荻野明花（OH／下北沢成徳高校2年）

7.三木彩楓（OH／日ノ本学園高校2年）

8.工藤光莉（OH・OP／古川学園高校1年）

9.忠願寺莉桜（OP／東九州龍谷高校1年）

10.北川美桜（MB／松山東雲高校3年※クインシーズ刈谷内定）

11.柳千嘉（MB／下北沢成徳高校3年※デンソーエアリービーズ内定）

12.熊谷苺花（MB／旭川実業高校2年）

13.中川いちの（MB／古川学園高校2年）

14.馬場柚希（MB・OH／金蘭会高校2年）

15.溝上愛那（MB／兵庫県立氷上高校2年）

16.紅野花歩（MB／八王子実践高校1年）

17.熊谷仁依奈（S／筑波大学2年）

18.河本菜々子（S／青山学院大学1年）

19.花岡千聡（S／金蘭会高校3年※東レアローズ滋賀内定）

20.古川千裕（S／鹿児島実業高校2年）

21.井上凜香（L／筑波大学1年）

22.西川凜（L／金蘭会高校3年※クインシーズ刈谷内定）

23.若松真央（L／福岡女学院高校3年※鹿屋体育大学進学予定）