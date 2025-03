インテックス大阪にて3日間にわたり開催される「大阪コミックコンベンション2025」の来日セレブ情報を発表!

マッツ・ミケルセン氏、ヒュー・ダンシー氏、エミリー・ラッド氏、ダニエル・ローガン氏の来日が決定しました。

さらに大阪コミコンでは初となる、超貴重なパーティが開催される伝説の企画にマッツ・ミケルセン氏とヒュー・ダンシー氏が参加されます!

「大阪コミックコンベンション(大阪コミコン)2025」来日セレブ「マッツ・ミケルセン/ヒュー・ダンシー/エミリー・ラッド/ダニエル・ローガン」

開催期間:2025年5月2日(金)〜5月4日(日・祝)

開催時間:※開催時間は変更となる可能性があります

・2025年5月2日(金)11:00~19:00

・2025年5月3日(土・祝)10:00~19:00

・2025年5月4日(日・祝)10:00~18:00

会場:インテックス大阪(〒559-0034 大阪市住之江区南港北 1-5-102)

主催:株式会社東京コミックコンベンション、大阪コミックコンベンション実行委員会

映画『ワイルド・スピード』の「ハン」役でおなじみのサン・カン氏が「大阪コミコン2025」来日セレブ第1弾として参加することが発表された「大阪コミックコンベンション2025」

さらなる豪華ゲストとして、マッツ・ミケルセン氏、ヒュー・ダンシー氏、エミリー・ラッド氏、ダニエル・ローガン氏の一挙4名の参加が決定しました!

マッツ・ミケルセン氏、ヒュー・ダンシー氏、エミリー・ラッド氏、ダニエル・ローガン氏は全ての日程で来場し、当日は会場において写真撮影会およびサイン会等も予定されています。

そして、マッツ・ミケルセン氏とヒュー・ダンシー氏が登壇する、超プレミアムなパーティ企画が発表されました!

※撮影会・サイン会のチケット販売の詳細につきましては後日発表となります

マッツ・ミケルセン氏 プロフィール

Photo by Greg Williams

日本のコミコンにはもはや欠かせない、“北欧の至宝”ことマッツ・ミケルセン氏。

2006年公開の映画『007/カジノ・ロワイヤル』で敵役となるル・シッフルを演じ国際的な評価を獲得されています。

その後も映画『ローグ・ワン/スター・ウォーズ・ストーリー』(2016)のゲイレン・アーソ役、マーベル映画『ドクター・ストレンジ』(2017)のカエシリウス役、『ファンタスティック・ビーストとダンブルドアの秘密』(2022)のグリンデルバルド役など、世界的に有名なシリーズに出演をはたし、スターの座を不動のものにしました。

また、最新出演作『ライオン・キング:ムファサ』(2024)は、日本でも特大ヒットを記録。

2024年に国内で公開された洋画実写作品で興行収入NO.1の快挙を達成しています。

ヒュー・ダンシー氏 プロフィール

「東京コミコン2024」でマッツ・ミケルセン氏と最高にアツい友情を披露したヒュー・ダンシー氏が「大阪コミコン2025」に参加決定!

2024年末の「東京コミコン2024」で念願の初来日をはたしたヒュー・ダンシー氏は、マッツ・ミケルセン氏主演の『ハンニバル』(2013−2015)で、犯罪者の心を理解し、共感能力に優れながらも精神的葛藤を抱えるFBIの犯罪プロファイラー、ウィル・グレアム役で広く知られるように。

『ハンニバル』での共演きっかけに、プライベートでも絆を深めたマッツ・ミケルセン氏&ヒュー・ダンシー氏は、先の「東京コミコン2024」では共にステージに登壇し撮影当時の裏話を披露されました。

また、彼らと一緒に撮影できるダブルショット撮影券が販売開始となった際には、チケットはわずか10分で完売し、国内でも熱狂的な支持を受けていることを証明。

さらに、2025年ディズニープラスで配信が開始されたアニメ『スパイダーマン:フレンドリー・ネイバーフッド』でドクター・オクトパスの声を担当し、注目を浴びています。

エミリー・ラッド氏 プロフィール

実写版『ONE PIECE』で熱視線を集める、ナミ役エミリー・ラッド氏が来日決定。

エミリー・ラッド氏は、尾田栄一郎氏の人気漫画「ONE PIECE」の実写版にて、航海に関する豊富な知識と天候を読む天賦の才で船を導く“麦わらの一味”の航海士ナミ役を演じている新進女優です。

実写版『ONE PIECE』は、配信開始から2週連続で Netflix 週間グローバルTOP10(英語シリーズ)で1位を記録、さらに配信の翌月にはシーズン2の制作が決定するなど、破竹の勢いを見せています。

熾烈なオーディションを経てナミ役に抜てきされたエミリー氏は、実は原作「ONEPIECE」の大ファン!

誰よりもナミの心に深く共感し、「お金とお宝に目がない」という一面を持ちながらも、芯が通った強い意志を持つナミを感情豊かに演じています。

また、ナミの特徴的な武器である棒を使ったアクションにも挑戦し、世界中の「ONE PIECE」ファンを魅了、ナミのさらなる魅力を表現しています。

ダニエル・ローガン氏 プロフィール

セレブと日本のコミコンを繋ぐ架け橋であるダニエル・ローガン氏が2025年も参加されます。

ダニエル・ローガン氏は、『スター・ウォーズ エピソード2/クローンの攻撃』(2002)や『スター・ウォーズ/クローン・ウォーズ』(2008−2020)で、銀河一の賞金稼ぎジャンゴ・フェットのクローンとして生まれた“息子”ボバ・フェットという重要なキャラクターを演じ、ファンから長年愛され続けている人物。

東京コミコンへの参加回数はこれまでの来日セレブの中で歴代最多を誇っており、東京コミコンの“セレブ親善大使”も務めています。

また昨年末の「東京コミコン2024」では、コミコンショップの店長として大活躍!

接客やレジ打ちなどをこなし、別の角度からもコミコンを盛り上げました!

パーティ会場で伝説の企画が復活

2024年末の「東京コミコン2024」では、特別企画として「東京コミコン2024 アフタークリスマス」と題したスピンオフ企画を実施。

マーベル映画「キャプテン・アメリカ」シリーズのセバスチャン・スタン氏をお迎えし、12月末の3日間、都内某所にてセバスチャン氏登壇のパーティが実施されました。

イベントが大好評だったことを受け、「大阪コミコン2025」でも、この伝説の企画を実施することが決定しました!

5月2日(金)の夜に「大阪コミコン」の会場近くのホテルにて開催されるスペシャルパーティに登壇が決定しているのは、『ハンニバル』コンビのマッツ・ミケルセン氏とヒュー・ダンシー氏。

「大阪コミコン」を思いっきり楽しんだ後、2人が登壇するパーティに参加して、特別な“華金”が過ごせる企画です。

※時間や場所、料金等詳細については後日、公式 WEB サイトで発表されます

マッツ・ミケルセン氏、ヒュー・ダンシー氏、エミリー・ラッド氏、ダニエル・ローガン氏による写真撮影会およびサイン会を実施。

インテックス大阪にて2025年5月2日より3日間にわたり開催される「大阪コミックコンベンション(大阪コミコン)2025」の紹介でした!

