アメリカでは「Tesla Takedown(テスラ・テイクダウン)」と呼ばれる抗議活動が広まっており、テスラの施設や車両に対する破壊行為が繰り返し行われています。テスラ車への破壊行為について、ドナルド・トランプ大統領は「国内テロ」と批判していたのですが、新たにアメリカ司法省が犯人を告訴すると発表しました。Office of Public Affairs | Attorney General Pamela Bondi Announces Severe Charges Against Violent Tesla Arsonists | United States Department of Justice

https://www.justice.gov/opa/pr/attorney-general-pamela-bondi-announces-severe-charges-against-violent-tesla-arsonistsUS attorney general re-announces ‘severe’ charges against alleged Tesla arsonists | The Vergehttps://www.theverge.com/news/633445/pam-bondi-announces-old-tesla-vandalism-arrests2024年のアメリカ大統領選挙で私財を投じてドナルド・トランプ大統領の当選を後押ししたイーロン・マスク氏は、トランプ政権において政府効率化省(DOGE)を主導しており、政府職員を次々と解雇しています。これに対してアメリカ国内では不満が噴出しており、抗議活動としてテスラ車を狙った破壊行為が報告されるようになりました。なお、トランプ大統領はテスラ支持を表明しており、テスラ車への破壊行為を「国内テロ」と批判しています。トランプ大統領がテスラへの抗議活動を「国内テロ」と呼ぶ - GIGAZINEそれでもテスラを狙った破壊行為は続いており、ラスベガスにあるテスラ衝突センターでは「黒い服を着た人物が複数のテスラ車に火をつけた」ことが報告されました。この事件の捜査にはFBIのテロ対策部隊が捜査に乗り出していることも明らかになっており、パム・ボンディ司法長官も「テスラの施設に対する一連の暴力的な攻撃は、まさに国内テロです。司法省は、そのことを念頭に、最低5年の懲役刑を含む複数の犯人をすでに起訴しています。私たちは、これらの犯罪を調整し資金提供するために舞台裏で活動している者を含む、攻撃に関与した人々に厳しい罪を課すべく捜査を継続しています」という声明を発表しています。トランプ大統領が「テスラ車への破壊行為は国内テロ」と発言するも依然としてテスラ車への放火などが相次ぐ、FBIのテロ対策部隊も捜査に乗り出す - GIGAZINE2025年3月20日、ボンディ司法長官は改めてテスラへの破壊行為について声明を発表。テスラの所有地内で破壊行為を行った3人を起訴すると発表しました。3人の被告は火炎瓶を使用してテスラ車および充電ステーションに放火した罪で起訴されます。ボンディ司法長官は「何の罪も受けずに犯罪を犯していた時代は終わりました。これは警告です。もしもテスラの資産に対する国内テロの波に加われば、司法省があなたを刑務所送りにするでしょう」と警告しました。今回起訴されたのは、「サプレッサー付きのAR-15ライフルを持ってオレゴン州セーラムにあるテスラのディーラーに火炎瓶8個を投げつけた人物」「コロラド州ラブランドで火炎瓶を使ってテスラ車に放火しようとして逮捕された人物」「サウスカロライナ州チャールストンでテスラの充電ステーション周辺にトランプ大統領に対する冒涜的なメッセージを書き、火炎瓶で充電ステーションに放火した人物」の3人です。なお、各被告は最低5年から最高20年の懲役刑に処される罪に問われています。