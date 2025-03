【「薬屋のひとりごと」コラボアトラクション】 開催期間:2025年7月1日~2026年1月4日

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、「ユニバーサル・クールジャパン 2025」にてアニメ「薬屋のひとりごと」とのコラボレーションを実施する。

本コラボでは主人公「猫猫(マオマオ)」や「壬氏(ジンシ)」との“超リアル”な体験ができるアトラクションが期間限定で登場する。期間は2025年7月1日から2026年1月4日まで。

アトラクションは「薬屋のひとりごと」の作品世界を、“NO LIMIT!”のスローガンのもと、“超リアル”な体験としてお届け。パークでしか味わうことのできない“超衝撃”の体験となっている。

(C) 日向夏・イマジカインフォス/「薬屋のひとりごと」製作委員会

書・紫舟

HARRY POTTER and all related characters and elements (C) & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) J.K. Rowling.

MINIONS TM & (C) 2025 Universal Studios.

(C) Nintendo

TM & (C) Universal Studios & Amblin Entertainment

TM & (C) Universal Studios. All rights reserved.

(C) Universal Studios. All Rights Reserved.