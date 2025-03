パフォーマンスでGPT-4を上回り、ポケモンのプレイでジムリーダーすら打倒して見せるチャットAI「Claude」に、これまで搭載されていなかった「ウェブ検索機能」が追加されたことを、Anthropicが発表しました。Claude can now search the web \ Anthropichttps://www.anthropic.com/news/web-search

Claude can now search the web.



Each response includes inline citations, so you can also verify the sources. pic.twitter.com/iFshgfUEp8— Anthropic (@AnthropicAI) March 20, 2025

Anthropic adds web search to its Claude chatbot | TechCrunchhttps://techcrunch.com/2025/03/20/anthropic-adds-web-search-to-its-claude-chatbot/Anthropicは2025年3月21日に公式ブログを更新し、「Claudeを使用してインターネットを検索し、より新しくて関連性の高い応答を提供できるようになりました。ウェブ検索により、Claudeは最新のイベントや情報にアクセスできるため、最新のデータを活用するタスクの精度が向上します」と発表しました。Anthropicによると、ウェブ検索はClaudeを搭載した現行最新モデル「Claude 3.7 Sonnet」でのみ機能するとのこと。Claudeがインターネットからの情報を応答に組み込むことで、ユーザーは検索結果を自分で探すことなく会話形式で回答を得られます。また、Claudeは情報源を直接引用するため、ソースにアクセスしてファクトチェックをするのも簡単になると、Anthropicは強調しています。実際にClaudeの検索機能を使用した海外メディアのTechCrunchは、「この機能を短時間テストしたところ、時事問題関連の質問をしても常にウェブ検索が実行されるわけではありませんでした。しかし、検索が実行された場合、Claudeは確かにX(旧Twitter)などのソーシャルメディアや、NPRやロイターなどの新しいニュースソースを含む情報源から引用したインライン引用付きの回答を提供しました」と述べました。TechCrunchが試行したClaudeとの会話の例は以下のとおり。最初の「今週開催されるテック業界の主要イベントは?」という質問には検索なしで回答しており、回答の内容も若干あやふやですが、「連邦準備理事会(FRB)の議長は最近、金利に関してどんな決定をしましたか?」という質問には信頼性の高いニュースソースをいくつか挙げてしっかりと回答しています。OpenAIのChatGPT、GoogleのGemini、Mistral AIのLe Chatなど、Claudeと競合するほとんどのAIチャットボットは既に検索機能を搭載しています。TechCrunchは「Anthropicは以前、『Claudeは自己完結型として設計されている』と主張していましたが、この方針転換に競争圧力が関係していることは間違いないでしょう」と指摘しました。Anthropicの発表によると、Claudeのウェブ検索機能はアメリカの有料Claudeユーザー向けのプレビュー版として提供されており、近日中にほかの国の無料ユーザーに向けて提供を拡大する予定とのことです。