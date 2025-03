◆「ASEA 2025」開催決定

【モデルプレス=2025/03/21】ZOZOが主幹をつとめる第2回アワード「ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS 2025 in JAPAN Presented by ZOZOTOWN」(略称:ASEA 2025)が、5月28日(水)・29日(木)にKアリーナ横浜にて開催される。「ASEA 2025」はアジアを代表するトップアーティストが出演し、世界中のファンと音楽で一つになるアワードで、昨年1年間に世界で活躍したK-POPアーティストと日本のアーティストが共演し、華麗なパフォーマンスを披露。第2回となる今年はさらにパワーアップし2日間にわたって開催する。

◆開催概要

◆出演者

アワードには、新メンバー募集オーディションが社会現象を巻き起こし、新体制での出演となるtimelesz(※原嘉孝は舞台出演のため欠席)をはじめ、2年連続ワールドツアーを開催し、世界的な人気を誇るaespa、オーディション番組から誕生したHANAなど、今話題のアーティストが出演。さらに、16人による力強いパフォーマンスで観客を魅了するTHE RAMPAGE from EXILE TRIBEやZ世代を中心に人気を集める&TEAM、Xdinary Heroesなど、アジアを中心に活躍するアーティストも出演する。5月28日のMCにはIVEのREI、THE BOYZのジュヨンを迎え、本アワードを盛り上げる。なお、今後も豪華な出演アーティストが順次発表される予定である。(modelpress編集部)・名称:ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS 2025 in JAPAN Presented by ZOZOTOWN・開催日時:5月28 日(水)・29日(木)開場15:00(予定)/開演17:30(予定)※開場・開演時間は変更になる可能性あり・開催場所:Kアリーナ横浜(横浜市西区みなとみらい6-2-14)※3月21日時点・ARTIST:&TEAM、aespa、HANA、THE RAMPAGE from EXILE TRIBE、timelesz、Xdinary Heroes・MC:JUYEON(THE BOYZ)、REI(IVE)・OTHERS:SKY-HI【Not Sponsored 記事】