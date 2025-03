アニメ『らんま1/2』とアニメ映画『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』のコラボレーションが決定。たべっ子どうぶつふうに『らんま1/2』のキャラクターが描かれたコラボビジュアルを公開されたほか、『らんま1/2』原作・高橋留美子、株式会社ギンビス・宮本周治社長よりコラボを記念したコメントが到着した。「週刊少年サンデー」1987年36号〜1996年12号で連載され、現在もなお絶大な人気を誇る高橋留美子の人気漫画『らんま1/2』を、完全新作的アニメ化。2024年10月よりテレビアニメのスタートし、第12話の放送終了後に第2期の制作決定が発表された。

中国で修行していた父・早乙女玄馬とその息子・乱馬が天道家にやってくるも、そこに現れたのは巨大なパンダとかわいい女の子。乱馬は中国での修行の末、水をかぶると女に、お湯をかぶると男に戻るという、不思議な体質になってしまっていたのだった。そんな乱馬たちが周囲の個性豊かな人々を巻き込み、泣いて笑って時々恋したりする、今なお全く色あせない、天下無敵の格闘ラブコメディー。このたび、アニメ『らんま1/2』と映画『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』のコラボが決定。映画『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』は、1978年の発売以来、愛され続けるギンビス社の国民的おかし「たべっ子どうぶつ」を映画化した作品。おなじみのどうぶつたちが、フル3DCGアニメーションとなって初めて命が吹き込まれる。コラボビジュアルでは、たべっ子どうぶつふうに『らんま1/2』のキャラクターが描かれ、『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』オリジナルキャラクターの“ぺがさすちゃん”も描かれている。このコラボにあたり、高橋留美子は「映画『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』とTVアニメ『らんま1/2』のコラボ、とっても可愛くて、嬉しいです!」とコメント。株式会社ギンビス・宮本周治社長は「『らんま1/2』とコラボさせていただきとても光栄です。楽しさがあふれるコラボビジュアルが出来上がりましたのでぜひ楽しんでください!」と言葉を寄せた。さらに、3月22・23日に東京ビッグサイトにて開催される世界最大級のアニメイベント「AnimeJapan 2025」のShoProブースにて、限定ノベルティとして本コラボビジュアルを使用したステッカーの無料配布が決定。ShoProブース付近で配布予定となっている(※数量限定。なくなり次第、配布終了)。テレビアニメ『らんま1/2』は、Netflixほかにて配信中。アニメ映画『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』は、5月1日より全国公開。