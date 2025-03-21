山形県は21日、新年度の職員の人事異動を内示しました。新年度は課長級以上の管理職の女性職員が人数・割合ともに過去最高となります。



知事部局の異動規模は今年度より65人多い1634人となりました。新年度、課長級以上の管理職の女性職員の数は108人で、割合はおよそ25パーセントと人数、割合ともに過去最高となりました。



主な人事です。

部長級は、総務部長に小中章雄・みらい企画創造部長。みらい企画創造部長に会田淳士・総合発展計画・DX推進監。防災くらし安心部長兼危機管理監に庄司雅人・教育局長。





環境エネルギー部長兼洋上風力推進監に総務省から出向する沖本佳祐さん。しあわせ子育て応援部長に斎藤恵美子・次長。健康福祉部長に酒井雅彦・県立河北病院副院長。産業労働部長兼洋上風力推進監に奥山敦・次長。観光文化スポーツ部長に黒田あゆ美・東京事務所長。農林水産部長兼洋上風力推進監に高橋和博・次長。県土整備部長兼洋上風力推進監に国土交通省から出向する永尾慎一郎さん。県土整備部技術統括監兼次長に佐藤亨・庄内総合支庁建設部長。会計管理者兼会計局長に柴崎渉・最上総合支庁長。村山総合支庁長に岡崎正彦・産業労働部長。最上総合支庁長に斎藤千賀子・置賜総合支庁保健福祉環境部長。庄内総合支庁長兼洋上風力推進監に荒木泰子・人事委員会事務局長。最上総合支庁長と庄内総合支庁長に女性が起用されるのは初めてです。県議会事務局長に森谷健・県土整備部次長。人事委員会事務局長に工藤明子・村山総合支庁総務企画部長が起用されます。一方、県教職員の人事異動も21日、内示されました。このうち、県立高校の校長の主な異動は次の通りです。山形工業高校長に安部康典県教育センター所長。山形市の霞城学園高校長に吉田晴美県青年の家所長。寒河江工業高校長に河村一郎県立博物館・副館長。米沢東高校長に伊藤由美子県学校体育保健課保健・食育主幹。鶴岡市の致道館高校長に斎藤祐一県立博物館・館長。鶴岡中央高校長に田村裕東北農林専門職大学付属農林大学校・副校長が就任します。また、上山明新館高校長に平田忠宏置賜農業高校長。山辺高校長に高橋久美子天童高校長。新庄北高校長に大山建一北村山高校長。米沢工業と米沢商業が統合して新年度に新設される米沢鶴城高の校長には佐藤有二米沢工業高校長が転任します。発令は4月1日付です。