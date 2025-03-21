【Amazonスマイルセール】IODATAのゲーミングモニター「GigaCrysta」がお買い得に【2025.3】
【Amazon Smile Sale】 先行セール：3月21日12時～ 開催期間：3月28日9時～4月1日23時59分
Amazonにて開催されている「Amazon Smile Sale」先行セールの対象商品にIODATA（アイ・オー・データ）のゲーミングモニター「GigaCrysta」が追加された。「Amazon Smile Sale」の開催期間は3月28日9時から4月1日23時59分まで。
今回のセールでは、DisplayPort、USB Type-Cで最大360Hzの超高速リフレッシュレートに対応した24.5インチ「LCD-GC251RXAB/E」や、HDMI×2、DisplayPortすべての入力端子で最大240Hzのリフレッシュレート対応する「EX-LDGC241UDB」、27型と24型相当の表示を瞬時に切り替えられる「Focus Mode」搭載「EX-GCQ271UD」などがお買い得製品としてラインナップしている。
なお、購入する際は、セール価格で販売されているかどうかを確認してから購入してほしい。