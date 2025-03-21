【Amazonスマイルセール】ウエスタンデジタルのPCIe Gen 4.0対応「WD Blue NVMe SSD」がお買い得【2025.3】最大5,500MB/秒の読み出し速度に対応した「SN5000」などがラインナップ
【Amazon Smile Sale】 先行セール：3月21日12時～ 開催期間：3月28日9時～4月1日23時59分
Amazonにて開催されている「Amazon Smile Sale」先行セールの対象商品にウエスタンデジタルの内蔵SSD「WD Blue NVMe SSD」が追加された。「Amazon Smile Sale」の開催期間は3月28日9時から4月1日23時59分まで。
「WD Blue NVMe SSD」は、クリエーターとプロフェッショナル向けのPCIe Gen 4.0対応SSD。今回のセールでは、最大5,500MB/秒の読み出し速度に対応した「SN5000」（4TB）や、4,150MB/秒の読み出し速度を発揮する「SN580」（2TB）、読取り最大 4,000MB/秒の「SN580」（500GB)などがセール対象製品としてラインナップしている。【4TB WD Blue SN5000 (読取り最大 5,500MB/秒)】 【2TB WD Blue SN580 (読取り最大 4,150MB/秒)】