【ぼくらの】 3月21日 無料公開 期間:3月21日より72時間

小学館は本日3月21日より、「ぼくらの」の全話無料公開をマンガサイト「ビッコミ」にて開始する。期間は3月21日から72時間。

「ぼくらの」は、地球の命運を賭けて、自らの命を代償に巨大ロボットを操ることになった少年少女たちのドラマを描く。非常に哲学的な内容で、ロボットものの新機軸を作り出した名作。

【あらすじ】

夏休み、過疎地の村へ“自然学校”にやってきた少年少女15人。1週間が経ったある日、海辺の洞窟へ探検に入った一同は、その奥にコンピューターを持ち込んで住んでいた謎の男・ココペリと出会う。彼は自分が作ったゲームをやらないかと誘い、宇白可奈を除く14人の中学1年生が同意して契約を結ぶ。半信半疑で宿舎に戻った一同だったが、その日の夕刻、大きな物音と共に巨大ロボットが現れて…

(C)Shogakukan Inc. 2025 All rights reserved. No reproduction or republication without written permission.