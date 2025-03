思わず通いたくなる隠れ家オシャレ中華バル！ 中華×自然派ワインを楽しむ店がオープン（東京・永福町）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は永福町の駅近にオープンした隠れ家のような中華バル。シックな店内で自然派ワインと、ワインにぴったりに合う中華が楽しめます。

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。 早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載!

yura飯店(東京・永福町)

駅からすぐに住宅が連なる、閑静な住宅街の永福町。その永福町に、仕事帰りに思わず立ち寄りたくなる中華バル「yura(ユラ)飯店」が2024年12月10日オープンしました。

白いのれんが目印。のれんには「yura飯店」と系列の「居酒屋一」の2つの店名が書かれています 出典:pantaxsionさん

「yura飯店」は永福町で人気の路地裏イタリアン「永福町 ichi」の系列店になります。「ichi」は恵比寿の人気店で長年シェフを務めたオーナーが独立し、オープンした店。シンプルに旬の素材の持ち味を生かしたイタリアンが、本格的でおいしいと評判を呼び、週末ともなれば予約必須の人気店です。

お彩りもあざやかな「海老のフリット特製マヨネーズソース」1,800円。タレやソースにもこだわっています 写真:お店から

その「ichi」が同じビルの2階に和食居酒屋「居酒屋一」をオープンし、同じく2階に3店舗目として「yura飯店」をオープンしました。

同じ建物内で1階はイタリアン、2階は和食、中華とそれぞれ異なるテイストで店舗を展開。その日の気分で店を選べるとあって、早くも人気を集めています。

階段を上がると「一」があり、さらにその奥に「yura飯店」があります 出典:pantaxsionさん

場所は永福町駅南口を出てすぐのところ。2階に続く入口は店名が書かれたのれんがあるだけ。階段を上るとさらに一番奥に店舗があり、まるで隠れ家のような趣があります。

席数はテーブル席中心に30席。グループや家族連れでの会食に便利な個室も用意されています。店内は落ち着いた照明がシックで、中華料理店のイメージとは一線を画すモダンでおしゃれな空間。友人同士だけでなく、デートにもぴったりです。

人気メニューの一つ「麻婆豆腐」1,300円 出典:suginami_loverさん

中華料理13年、沖縄料理20年のキャリアを持つベテランシェフが作る料理は、和食やイタリアンの要素を取り入れたモダン中華。一皿のポーションが少なめなのでワインに合わせてアレコレ頼んでみたいですね。

おすすめのメニューは和山椒や白子を使った「麻婆豆腐」や、しっとりした鶏肉に特製タレを合わせた「Yuraよだれ鶏」、特徴的な仕上がりになった皮がおいしい「yuraエビ春巻き」、自家製マヨネーズがクセになる「海老のフリット特製マヨネーズ」。いずれもワインがすすんでとまらなくなる料理ばかりです。

ナチュラルワイン、グラス980円〜 出典:pantaxsionさん

系列にイタリアンがある「yura飯店」は自然派ワインの品ぞろえも本格的。泡、白、赤、オレンジなどそれぞれグラスとボトルが用意されています。自然派ワインは生産される量が少ないので、どんなワインに出会えるのか楽しみですね。

「特製黒酢酢豚〜ニンジンピューレとサツマイモ〜」1,900円 写真:お店から

仕事帰りの一杯から、デートや友人との会食、家族連れの外食までさまざまなシチュエーションで楽しめる「yura飯店」。街で長く愛される一軒になりそうです。

食べログレビュアーのコメント

「台湾腸詰 揚げにんにくと麻辣ジャン」880円 出典:suginami_loverさん

『美味しいモダン中華

大皿ではなく一皿少なめなので、少人数でも食べやすい。

どれも美味しかったです。大人数も入れる個室もあり、家族連れでも安心』(suginami_loverさん)

※価格はすべて税込。

<店舗情報>◆yura飯店住所 : 東京都杉並区永福1-44-8 中根ビル 2FTEL : 03-6304-3043

文:小田中雅子

