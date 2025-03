『映画すみっコぐらし』第4弾が、2025年秋に公開決定!

ナレーションに井ノ原快彦さん・本上まなみさんが決定し、作者よこみぞゆりさんからお祝いイラストも到着しました☆

『映画すみっコぐらし』第4弾

タイトル:『映画すみっコぐらし 4(仮)』

公開:2025年秋全国ロードショー

ナレーション:井ノ原快彦、本上まなみ

原作:サンエックス

アニメーション制作:ファンワークス

配給:アスミック・エース

「すみっこにいるとなぜか”落ち着く”ということがありませんか?」

そんな思わず共感してしまうキャッチフレーズと、さむがりの「しろくま」や、自信がない「ぺんぎん?」、食べ残し(?!)の「とんかつ」、はずかしがりやの「ねこ」、正体をかくしている「とかげ」など、ちょっぴりネガティブだけど個性的なキャラクターたちが子どもから大人まで幅広く愛されている「すみっコぐらし」

2019年に初めての劇場アニメ『映画 すみっコぐらし とびだす絵本とひみつのコ』を公開して以来、2023年に公開されたシリーズ第 3 弾までの累計観客動員数が300万人を超えるなど、”大ひっと”映画シリーズに成長しました。

そして今回、『映画すみっコぐらし』第4弾の制作が決定!

『映画すみっコぐらし』第4弾のナレーションを、再び井ノ原快彦さん、本上まなみさんのお2人が担当されることになりました。

ナレーション決定に合わせ、井ノ原快彦さん、本上まなみさんからコメントが塔チャックしました☆

ナレーション:井ノ原快彦さん コメント

今年の秋「すみっコぐらし」に参加することができること、心から嬉しく思います。

すみっコたちと共にほんわか時間を過ごすのが今から楽しみです。

今年の秋、映画館でお会いしましょう!

ナレーション:本上まなみさん コメント

また、またまたすみっコの映画が作られると聞き、わくわくしています。

名作絵本、魔法使い、古いおもちゃ工場と来て、一体次はどんなお話になるのでしょう?

井ノ原さんもおかえりなさい!

すみっコたちに寄り添う優しいあったかーい声は唯一無二。

またご一緒できる日を心待ちにしていましたよ。

新作の完成まではまもなくです。

みなさま、大きなスクリーンで会える日を、どうぞ楽しみにお待ちくださいね!

作者よこみぞゆりさんからお祝いのイラストが到着

作者のよこみぞゆりさんから、お祝いイラストが到着!

さわやかな青空を背景に、すみっコたちがぎゅぎゅっと集まりながら「4」の形をした雲を見上げて喜んでいる様子が、微笑ましく描かれています☆

『映画すみっコぐらし 4(仮)』は、2025年秋全国ロードショー。

今回の映画ではどんなすみっコたちの姿が見られるのか、続報に期待が高まります☆

©2025 日本すみっコぐらし協会映画部

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 2025年秋公開決定!『映画すみっコぐらし』第4弾 appeared first on Dtimes.