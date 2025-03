中国のスマートフォンメーカーであるHuaweiが、縦折り型(クラムシェル型)のスマートフォン「Pura X」を発表しました。縦折り型スマートフォンの代表格であるSamsungのGalaxy Z Flip 6の場合、メインディスプレイのアスペクト比は22:9と縦長ですが、Pura Xは16:10とタブレットなどに近いのが特徴です。HUAWEI Pura X - 华为官网

https://consumer.huawei.com/cn/phones/pura-x/Huaweiが縦折りスマホPura X」を発表 - YouTubeHuaweiの折りたたみスマートフォン「Pura X」の公式動画 - YouTubeThe latest Flip phone on the market might be the strangest one we've seen yethttps://www.androidauthority.com/new-flip-phone-strange-3536946/Huawei Pura X launch: Specs, price, HarmonyOS 5https://www.cnbc.com/2025/03/20/huawei-pura-x-launch-specs-price-harmonyos-5.htmlHuawei’s $1,000 Pura X Flip Phone Runs In-House HarmonyOS - Bloomberghttps://www.bloomberg.com/news/articles/2025-03-20/huawei-unveils-pura-x-flip-phone-powered-by-in-house-harmonyosPura Xの見た目はこんな感じ。縦折り型の折りたたみスマートフォンなので、折りたたみ時には非常にコンパクトになるのが特徴です。本体を開いた状態でのディスプレイのアスペクト比は16:10で、解像度は2120×1320ピクセル、サイズは6.3インチ。LTPO 2.0により1〜120Hzのダイナミックリフレッシュレートに対応しており、最大輝度は500ニトです。Huaweiは「読書・映画鑑賞・ゲームプレイなどで想像を超える没入感を味わえる」とアピールしており、実際、ページを閲覧した後、見上げるだけでページを自動でめくることができる「AI視線追跡ページめくり機能」などの読書向け機能などを搭載しています。一方、テクノロジーメディアのAndroid Authorityは「ほとんどの動画サービスが16:10の画面用に設計されていないため、動画の上下に黒色の帯が表示されることが多くなりそう」と指摘し、Huaweiの宣伝文句に疑問を呈しました。ただし、横幅の広いアスペクト比により「画面を分割したマルチタスクが快適になるだろう」とも記しています。メインカメラの下部には閉じた状態で使える3.5インチ、解像度980×980ピクセルの外部スクリーンを搭載しています。外部スクリーンでは通話・ゲーム・メッセージングアプリの使用が可能です。外部スクリーンはメインカメラでの写真撮影時のプレビューにも利用できます。メインカメラはf/1.6の50メガピクセルカメラと超広角の40メガピクセルカメラ、3.5倍ズームが可能な8メガピクセルカメラからなるトリプルカメラです。これに加えて、1.5メガピクセルのカラーセンサーも搭載しています。より高性能なメインカメラでの自撮りや集合写真の撮影がより簡単になるというのも、折りたたみスマートフォンの利点のひとつ。折りたたみスマートフォンのネックとなるディスプレイカバーガラスには、チタン合金サポート層と極薄板ガラス(UTG)からなる複合超強靭ラミネート構造を採用。これにより、高い強度・柔軟性を実現しているとのことです。折りたたみ機構のヒンジ部分には、1900MPaまで耐久可能なロケットで使用されるレベルの高品質ステンレススチールを採用しています。衛生通話および衛星呼び出し機能に対応しており、通常の通信回線では電波の届かない場所でもインターネットに接続することが可能。Huaweiの独自OSであるHarmonyOS 5を搭載しており、AI機能のXiaoyiにも対応しています。バッテリー容量は4720mAhで、60Wでの有線充電および40Wでのワイヤレス充電にも対応。本体側面には指紋スキャナーも搭載されています。本体価格はメモリ(RAM)12GB・ストレージ(ROM)256GBのモデルが7499元(約15万4000円)からです。さっそくPura Xを開封する動画を公開するYouTubeチャンネルも複数登場しています。Huawei Pura X 5G 16:10 Unboxing & Hands'on Review! - YouTubeHuawei Pura X Unboxing & Hands-on Full Review - YouTubeHuaweiの発表会でPura Xを実際に触ってみた動画も公開されていました。Huawei Pura X - A Very Unique Foldable Smartphone with 16:10 Aspect Ratio Screen - YouTubeHuawei Pura X first hands-on experience, starting at 7499, what do you think of this price? - YouTube