【SQUARE ENIX POP UP STORE 池袋PARCO】 開催期間:4月4日~4月21日まで

スクウェア・エニックスは、全国7か所のPARCO(池袋・名古屋・心斎橋・仙台・札幌・広島・福岡)にて期間限定「SQUARE ENIX POP UP STORE」を順次開催する。第1弾となる池袋PARCO 本館7F PARCO FACTORYは4月4日から4月21日まで開催する。

「SQUARE ENIX POP UP STORE」は、スクウェア・エニックスの人気シリーズ「ドラゴンクエスト」「ファイナルファンタジー」、「キングダム ハーツ」などの関連グッズや音楽商品、コミックグッズを中心に多数の商品を取り揃えた期間限定のショップ。

ショップでは「ファイナルファンタジーXIV」のキャラクターイラストを使用したアイテム各種を会場にて先行販売が予定されている。先行販売アイテムにはキャラクターアクリルブロック、キャラクター缶バッジ、キャラクタークリアマルチケースがラインナップ。

さらに会場には、キャラクターのインク浸透印スタンプが作れるマシンも登場。会場にてスタンプホルダーを購入し、マシンにセット。画面の案内に沿ってお好きな絵柄を選べばその場で簡単にスタンプを作ることができる。

『ファイナルファンタジーXIV』のキャラクターイラストを使用したアイテム

【先行販売】 ファイナルファンタジーXIV キャラクターアクリルブロック

価格: 9個入りBOX→7,920円

単品→880円

購入制限:お一人様BOX1点までもしくは単品9点まで

※1袋の中に9種類のうち1種がランダムに入っています。

※9個入りBOXで全ての種類が揃わない場合があります。

【先行販売】 ファイナルファンタジーXIV キャラクター缶バッジ

価格: 9個入りBOX→5,940円

単品→660円

購入制限:お一人様BOX1点までもしくは単品9点まで

※1袋の中に9種類のうち1種がランダムに入っています。

※9個入りBOXで全ての種類が揃わない場合があります。

【先行販売】 ファイナルファンタジーXIV キャラクタークリアマルチケース

価格:各1,430円

購入制限:お一人様 各3点まで

池袋PARCO ピックアップアイテム

【オフィシャルショップ限定】ドラゴンクエスト スライムエコバッグ

価格:1,760円

ファイナルファンタジーVII リバース ミニアクリルスタンドコレクション

価格:660円

※1箱の中に8種のうち1種がランダムで入っています。

キングダム ハーツ シリーズ ぬいぐるみ <KHII ソラ>

価格:4,180円

NieR:Automata プラスチックモデルキット 2B&9S

価格:6,028円

THE PRIMALS Live in Japan - Darkest Before Dawn Special Box [Blu-ray & Goods]

価格:22,000円

#SQkawaii Sounds -FINAL FANTASY-

価格:3,520円

「鋼の錬金術師」トレーディングスクエア缶バッジ

価格:450円

※トレーディング商品

購入制限:お一人様20点まで

「黒執事 Black Label」ビターラビット ベーシック

価格:6,300円

「東京エイリアンズ」トレーディング缶バッジ( Gファンタジー 30th Anniversary )

価格:550円

※トレーディング商品

購入制限:お一人様20点まで

絵柄を選んでその場で作れるスタンプ

価格:各 1,100円

本体サイズ:縦約52mm×横約45mm×高さ約40mm

印面サイズ:縦約30mm×横約25mm

インク:黒

※混雑状況により、サービスを1回ご利用いただくごとに並び直しをお願いする可能性がございます。

※販売商品は予告なく変更になる場合がございます。

※商品は売り切れる場合がございます。

※写真は製作中のものです。実際の商品とは異なりますのでご了承ください。

「SQUARE ENIX POP UP STORE」

第1弾 池袋PARCO

期間:4月4日~4月21日

営業時間:11時~21時

※最終日は18時までの営業となります。

※営業時間は変更になる可能性がございます。

会場:池袋PARCO 本館7F PARCO FACTORY

名古屋PARCO

期間:4月26日~5月11日

会場:名古屋PARCO 西館6F PARCO GALLERY

心斎橋PARCO

期間:5月16日~6月8日

会場:心斎橋PARCO 14F PARCO GALLERY

仙台PARCO

期間:6月13日~6月29日

会場:仙台PARCO 本館6F スペース6

札幌PARCO

2025年9月中旬~ 開催予定

広島PARCO

2025年10月上旬~ 開催予定

福岡PARCO

2025年11月中旬~ 開催予定

(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SPIKE CHUNSOFT/SQUARE ENIX

(C) SQUARE ENIX

(C) SQUARE ENIX

CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI

(C) Disney

(C)Hiromu Arakawa/SQUARE ENIX

(C)Yana Toboso/SQUARE ENIX

(C)NAOE/SQUARE ENIX