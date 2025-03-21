【Amazonスマイルセール】Garminのスマートウォッチ「Venu 2」などがお買い得に【2025.3】
【Amazon Smile Sale】 先行セール：3月21日12時～ 開催期間：3月28日9時～4月1日23時59分
「Venu(ヴェニュー) 2」
Amazonにて開催されている「Amazon Smile Sale」先行セールの対象商品にGarmin(ガーミン)のスマートウォッチが追加された。「Amazon Smile Sale」の開催期間は3月28日9時から4月1日23時59分まで。
今回のセールでは、健康状態モニタリング機能などを搭載した「Venu(ヴェニュー) 2」と太陽光充電対応「fenix 7 Pro」などがお買い得になっている。
なお、購入する際は、セール価格で販売されているかどうかを確認してから購入してほしい。
「Venu(ヴェニュー) 2」
Venu(ヴェニュー) 2は、明るいカラーディスプレイ、日常的に使えるデザインが特徴のGPSスマートウォッチ。SuicaやGarmin Pay、血中酸素トラッキング機能などの高度な健康状態モニタリング機能、フィットネス機能が搭載されている。
「fenix 7 Pro」
独自のサファイアガラスである「Power Sapphire」レンズによって、高効率なソーラー充電が可能。ランニング、ゴルフ、登山、マリンスポーツやスノースポーツなどいくつものスポーツに対応した機能も搭載されている。Suica機能、株価チェック、睡眠やストレスの管理、スマホの通知、スケジュール管理も可能だ。夜道も安心なLEDフラッシュライトを搭載。