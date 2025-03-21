¡Ø¥¢¥¯¥¢¥ê¥¦¥à¡Ù¤ò15Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥»¥ë¥Õ¥«¥Ð¡¼¤·¤¿clear¡õ¤Ý¤³¤¿¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡¡Åö»þ¡ÖiPod¤ËÆþ¤ì¤ÆÄ°¤¤¤Æ¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤Ç²û¤«¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¡Ú²Î¥³¥ì2025½Õ¡Û
¡¡¹ñÆâºÇÂçµé¤Î²Î¤Ã¤Æ¤ß¤¿Æ°²èÅê¹Æº×¡Ø²Î¤Ã¤Æ¤ß¤¿ Collection ¡Á2025 Spring¡Á¡Ù¤¬¡¢3·î20Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é23Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÀè¶î¤±¡¢¥×¥ì¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡Ö²Î¤¤Ä¾¤·¤Æ¤ß¤¿ ´ë²è¡×¤ò¼Â»Ü¡£ËÜ´ë²è¤Ç¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¥·¡¼¥ó¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¿²Î¤¤¼ê¤¿¤Á¤¬¡¢²áµî¤ËÅê¹Æ¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤¿¿Íµ¤¤Î²Î¤Ã¤Æ¤ß¤¿Æ°²è¤ò¡¢»þ¤ò·Ð¤ÆºÆ¤Ó²Î¤¤¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢ËÜ´ë²è¤Ë»²²Ã¤·¡¢15Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¡Ø¥¢¥¯¥¢¥ê¥¦¥à¡Ù¤ò²Î¤¤Ä¾¤·¤¿clear¤µ¤ó¤È¤Ý¤³¤¿¤µ¤ó¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼Â»Ü¡£
¡¡ËÜ´ë²è¤Ç¤Ê¤¼¤³¤Î³Ú¶Ê¤ò²Î¤¤¤Ê¤ª¤·¤¿¤Î¤«¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤ÎÈ¿¶Á¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤«¤È¤¤¤Ã¤¿²Î¥³¥ì´ØÏ¢¤Î¼ÁÌä¤«¤é¡¢³èÆ°³«»ÏÅö½é¤Î¤³¤È¤äº£¸å¤Î³èÆ°¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÏÃ¤Ê¤É¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
15Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¡¡¥¢¥¯¥¢¥ê¥¦¥à¡¡²Î¤¤Ä¾¤·¤Æ¤ß¤¿¡Úclear¡Û¡Ú¤Ý¤³¤¿¡Û
2010Ç¯¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¥¢¥¯¥¢¥ê¥¦¥à¡Úsm9616152¡Û
¸æËÜ²ÈÍÍ¡§¡Úsm9450347¡Û
ºî¶Ê¡§´îÊ¼±ÒÍÍ ºî»ì¡§Åí²Ú¤Ê¤æ¤¿ÍÍ
clear¡§¡Úmylist/7369586¡Û
¤Ý¤³¤¿¡§¡Úmylist/6625258¡Û
Mix/¤æ¤Þ¤ß²°¡§X @yu_mamiy
¢£²Î¤¤Ä¾¤·¤Æ¤ß¤¿´ë²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¨¡¨¡¤Ê¤¼º£²ó¤Î³Ú¶Ê¤ò²Î¤¤Ä¾¤½¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
clear¤µ¤ó¡Ê°Ê²¼¡¢clear¡Ë¡§
¡¡ºÇ½é¤Ë¥¢¥¯¥¢¥ê¥¦¥à¤òÅê¹Æ¤·¤¿»þ¤Ï¡¢¤Þ¤À¤ª¸ß¤¤ÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤Æ1Ç¯¤¯¤é¤¤¤ÇÂðÏ¿¤Ë¤â´·¤ì¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Ï¤â¤¦¤«¤ì¤³¤ì15Ç¯°Ê¾å¤Î±ï¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤ª¸ß¤¤¿§¡¹¤Ê·Ð¸³¤ò·Ð¤¿º£²Î¤¤Ä¾¤¹¤È¤É¤ó¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤È»×¤¤²Î¤¤¤Ê¤ª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ý¤³¤¿¤µ¤ó¡Ê°Ê²¼¡¢¤Ý¤³¤¿¡Ë¡§
¡¡Åö»þ¤«¤é¹¥¤¤Ê²Î¤Ç¡¢º£¤â¥é¥¤¥Ö¤Ç²Î¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¶Ê¤Ç¤¹¡£
¡¡clear¤Èº£¤Ç¤â¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç°ì½ï¤Ë²Î¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤¬²Î¤Ã¤¿¶Ê¤ò²þ¤á¤ÆÄ°¤Ä¾¤¹¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Åê¹Æ»þ¤«¤é15Ç¯¤â·Ð¤Ä¤È²Î¤¤Êý¤äÉè³ä¤ê¡Ê¥á¥í¥Ç¥£¡¼¡Ë¤¬Åö»þ¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²þ¤á¤Æ²Î¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤ÈÅö»þ¤È·ë¹½ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
Ãå¤¦¤¿ÇÛ¿®¡Úclear¡Û¥¢¥¯¥¢¥ê¥¦¥à²Î¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡Ú¤Ý¤³¤¿¡Û£µ·î£²£±Æü¤è¤ê¡ª
¡ØÃå¤¦¤¿ÇÛ¿®¡Úclear¡Û¥¢¥¯¥¢¥ê¥¦¥à²Î¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡Ú¤Ý¤³¤¿¡Û£µ·î£²£±Æü¤è¤ê¡ª¡Ù
¡Ê2010Ç¯2·îÅê¹Æ¡Ë
¨¡¨¡¡Ö²Î¥³¥ì2025½Õ¡¡²Î¤¤Ä¾¤·¤Æ¤ß¤¿´ë²è¡×¤Ç²Î¤¤Ä¾¤·¤¿³Ú¶Ê¤òÅê¹Æ¤·¤¿¸å¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤ÎÈ¿±þ¤ä¥³¥á¥ó¥È¤ÇÆÃ¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
clear¡§
¡¡iPod¤ËÆþ¤ì¤ÆÄ°¤¤¤Æ¤¿¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Åö»þËÍ¤â¿§¤ó¤Ê¶Ê¤Î²Î¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ä¸¶¶Ê¤òiPod¤ËÆþ¤ì¤ÆÄ°¤¤Ê¤¬¤éÇã¤¤Êª¤ä¤ª»Å»ö¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¿¤³¤È»×¤¤½Ð¤·¤Æ²û¤«¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¤ÏiPhone°ìÂæ¤Ç»öÂ¤ê¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤â¤ó¤Í¡£
¤Ý¤³¤¿¡§
¡¡¡Ö¤¦¤ï¡¼¡ª¡ªÅöÆüiPod¤ËÆþ¤ì¤Æ»à¤Ì¤Û¤ÉÄ°¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ª²Î¤¤Ä¾¤·´ò¤·¤¤¡ª¡ª¡×
¡¡¤½¤â¤½¤â¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¤ò¸«»Ï¤á¤¿º¢¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤¬¤Ê¤¤»þÂå¤Ç¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ä¡¢iPod¤â»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤¡¤È´¶³´¿¼¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¡Ö²Î¤¤Ä¾¤·¤Æ¤ß¤¿´ë²è¡×¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ë´¶¤¸¤¿¤³¤È¤äÈ¯¸«¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
clear¡§
¡¡Åö»þÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¿Êý¤Èµ×¤·¤Ö¤ê¤ËºÆ²ñ¤Ç¤¤¿¤è¤¦¤ÊÉÔ»×µÄ¤Ê´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¡£º£¤âÊÑ¤ï¤é¤ºÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤ÏÅö»þ¤ÎºîÉÊ¤È¤Î°ã¤¤¤òÊ¹¤Èæ¤Ù¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¡Ä
¡¡¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥Ë¥³¥Ë¥³¤Ç¤¤ëÁÇÅ¨¤Ê´ë²è¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Ý¤³¤¿¡§
¡¡¼«Ê¬¤Ç¤ÏÅö»þ¤ÎÀ¼¤È¤µ¤Û¤ÉÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¤À¤¤¤ÖÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£µ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¿ÊÊâ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¡Ö²Î¤¤Ä¾¤·¤Æ¤ß¤¿´ë²è¡×¤Ç²áµî¤Î³Ú¶Ê¤ò²Î¤¤Ä¾¤·¤¿·Ð¸³¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢º£¸å¤Þ¤¿²Î¤¤Ä¾¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¦²áµî¤Î³Ú¶Ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¤½¤ÎÍýÍ³¤â¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
clear¡§
¡¡»Ï¤á¤Æ¤«¤é3Ç¯¤¯¤é¤¤¤ÇÅê¹Æ¤·¤¿ºîÉÊ¤ÏÁ´ÉôÎÙ¿Í¤òµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Îº¢¤Î¤â¤Î¤Ï¤Ç¤¤ì¤ÐÁ´ÉôÏ¿¤ê¤Ê¤ª¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤Ý¤³¤¿¡§
¡¡¡Ö²Î¤Ë·Á¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡×¤Ç¤¹¡£10Ç¯¸å¤Î¼«Ê¬¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤Æ¤¤¤ë¶Ê¤Ç¤¹¤¬¡¢Åö»þÅê¹Æ¤·¤Æ¤«¤é10Ç¯°Ê¾å·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¡£º£²þ¤á¤Æ¡¢Åö»þ¤Î¼«Ê¬¤Ø¤Î¥¢¥ó¥µ¡¼¤È¤³¤ÎÀè¤Î10Ç¯¸å¤ò»×¤Ã¤Æ²Î¤¨¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
²Î¤Ë·Á¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¡¡¡²Î¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡¡¡Ú¤Ý¤³¤¿¡Û
¡Ø²Î¤Ë·Á¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¡¡¡²Î¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡¡¡Ú¤Ý¤³¤¿¡Û¡Ù
¡Ê2010Ç¯5·îÅê¹Æ¡Ë
¢£²Î¥³¥ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¨¡¨¡²Î¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤À¤È²Î¥³¥ì¡¢ÍÙ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤À¤ÈÍÙ¥³¥ì¡¢¤½¤·¤Æ¥Ü¥«¥í¤À¤È¥Ü¥«¥³¥ì¤È¤¤¤¦Åê¹Æº×¤ò¥Ë¥³¥Ë¥³¤Ç¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿Åê¹Æº×¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤É¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
clear¡§
¡¡¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤¤³¤È¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Åê¹Æ¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤â¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¤·¡£
¡¡ËÍ¤¬µ¤¤Å¤¤¤¿»þ¤Ë¤Ï½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤É¤ó¤É¤óÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢ËÍ¤Î¤è¤¦¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤âÆÏ¤¯¤è¤¦¤ÊÂç¤¤Ê¤ªº×¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ý¤³¤¿¡§
¡¡SNS¤¬ºÙÊ¬²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢±¿±Ä¤Ë¼è¤ê»ÅÀÚ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¼«Ê¬¤Î¥Õ¥¡¥ó°Ê³°¤ÎÊý¤«¤é¤â¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ç¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¨¡¨¡Åê¹Æº×°Ê³°¤Ç¤â±¿±Ä¤Ë´õË¾¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Ý¤³¤¿¡§
¡¡ÊÌ¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¥³¥é¥Ü¡£²Î¤¤¼ê¤ËÍÙ¤é¤»¤Æ¤ß¤¿¤Ê¤É¤ò¡¢ÍÙ¤ê¼ê¤È¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¥³¥é¥Ü¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤ê¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£³èÆ°Á´ÈÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¨¡¨¡¥Ë¥³¥Ë¥³¤Ç²Î¤¤¼ê¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò»Ï¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ä¡¢½é¤á¤ÆÅê¹Æ¤·¤¿»þ¤Î»×¤¤½Ð¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
clear¡§
¡¡»Å»ö¤«¤éµ¢¤Ã¤Æ¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¤Ç¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¾å¤«¤é½ç¤ËºÆÀ¸¤·¤Ê¤¬¤é¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬½¬´·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÆ°²è¤ò¸«¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡Ö²Î¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡×¤Î¥³¥é¥ÜÆ°²è¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¿Í¤È¥³¥é¥Ü¤·¤ÆºîÉÊ¤òºî¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤â¤½¤ì¤¬¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤È²Î¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢¤Þ¤º¤Ï°ì¿Í¤Ç¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤ÈÌëÃæ¤Ë¤³¤Ã¤½¤ê²Î¤Ã¤ÆÅê¹Æ¤·¤Æ¤ß¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡Åö»þ¤Ï²¿¤â¤ï¤«¤é¤º¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ë¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Þ¥¤¥¯»É¤·¤ÆÏ¿²»¤·Åê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡½éÅê¹Æ¤ÎÆ°²è¤Ë¡Ömix¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬Íè¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤ËÍâÆü¤Ëµ¤¤Å¤¡Ömix¤¬²¿¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢åºÎï¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤éÀ§Èó¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤Ã¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¡¢½é¤á¤Æ¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²èÆâ¤ÇÂ¾¤Î¿Í¤È¤Î±ï¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÊý¤¬¸å¤ËÍÌ¾²Î¤¤¼ê¤Ë¤Ê¤ë¡Ö¥ò¥¿¤ß¤ó¡×¤µ¤ó¤È¤¤¤¦ÉÔ»×µÄ¤Ê±ï¡£
¡Úclear¡Û¡Ø²Î¤Ë·Á¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡Ù¤ò²Î¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡Ú¥ò¥¿¤ß¤ó¡Û
¡Úclear¡Û¡Ø²Î¤Ë·Á¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡Ù¤ò²Î¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡Ú¥ò¥¿¤ß¤ó¡Û
¡Ê2008Ç¯7·îÅê¹Æ¡Ëclear¤µ¤ó¤È¥ò¥¿¤ß¤ó¤µ¤ó¤Î½é¥³¥é¥Ü
¤Ý¤³¤¿¡§
¡¡¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¤òÃÎ¤Ã¤¿¤È¤¤Ï²ñ¼Ò°÷¤Ç¡¢Åö»þ»ñ³Ê»î¸³¤ÎÊÙ¶¯¤Ð¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³ØÀ¸»þÂå¤Ë¥«¥é¥ª¥±¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¤ËGACKT¤µ¤ó¤Î²ÎÀ¼¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥ª¥Ö¥é¡¼¥È¤ËÊñ¤Þ¤Ê¤¤°Õ¸«¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥Í¥Ã¥È¤ÎÆ°²èÅê¹Æ¥µ¥¤¥È¤Ï¤È¤Æ¤â¤ª¤â¤·¤í¤¤¤Ê¤È»×¤¤Åê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Æ¿Ì¾¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±°ÌÜÎ©¤Á¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥«¥Ã¥³¤Ä¤±¤¿Ì¾Á°¤¸¤ã¤Ê¤¤Ì¾Á°¤Ë¤·¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¤Ý¤³¤¿¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¥Ë¥³¥Ë¥³¤Î¥ê¥¹¥Ê¡¼¤µ¤ó¤È¤Î¸òÎ®¤Ç¡¢¿´²¹¤Þ¤ë¥³¥á¥ó¥È¤äÎå¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
clear¡§
¡¡¤¢¤ê¤¤¿¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤ÎÆ°²è¤ò¸«¤Æ¡»¡»¤ò´èÄ¥¤ì¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¤¬Â¿¡¹¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î²Î¤¬¤Û¤«¤ÎÃ¯¤«¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤é¤¹¤´¤¯´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Ý¤³¤¿¡§
¡¡Ã¦¥µ¥é¤·¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¡¢¡Ö28ºÐ¤Ç²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤Æ²»³Ú³èÆ°¤ËÀìÇ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ý¤³¤¿¤¡¤¡¤¡¤¡¤¡¤¡¤¡¤¡¤¡¤¡¤¡¤¡¡×¡Ê¼ÂºÝ²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤¿¤Î¤Ï27ºÐ¤Î»þ¡Ë¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¹Ó¤é¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¤Ï¤¹¤´¤¯¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤ÊÀëÅÁÊ¸¶ç¤Ç¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸å¤Ë¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¡Ö28ºÐ¤Ç²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤Æ²»³Ú³èÆ°¤ËÀìÇ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ý¤³¤¿¤¡¤¡¤¡¤¡¤¡¤¡¤¡¤¡¤¡¤¡¤¡¤¡¡×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡²Î¤¤¼ê¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³¤È¤¤¤¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ÎÌ¥ÎÏ¤äÂ¾¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤Î°ã¤¤¤ò¤É¤¦´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
clear¡§
¡¡Æ°²è¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÂ¾¤Î»ëÄ°¼Ô¤È»þ´Ö¤òÄ¶¤¨¤Æ´¶¾ð¤ò¶¦Í¤·¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¤È¤³¤¬¥Ë¥³¥Ë¥³¤ÎºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ËÍ¤¬¥ò¥¿¥¯¤À¤«¤é¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÄº¿Åª¤Ê¥µ¥¤¥È¤¬¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ïµï¿´ÃÏ¤¬ÎÉ¤¯¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤Î¤ÇËÍ¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂ¾¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥á¥¤¥ó¤Ï¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¤ÇÅê¹Æ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ý¤³¤¿¡§
¡¡¥³¥á¥ó¥È¤ÎÆ¿Ì¾À¤Ç¤¹¡£¤Û¤«¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¤ÏÌ¾Á°¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ëÂ¦¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥³¥á¥ó¥È¤ËÈ¿±þ¤¹¤ë¤³¤Á¤é¤È¤·¤Æ¤âÊ¿ÅùÀ¤òÊÝ¤Ä¤Î¤¬ÂçÊÑ¤Ç¤¹¡£
¡¡Æ¿Ì¾¤Ç¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤³¤Á¤é¤¬¥³¥á¥ó¥È¤ËÂÐ¤·¤ÆÈ¿±þ¤¹¤ëÁê¼ê¤¬ÊÐ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤â¡¢Ã±¤ËÌÌÇò¤¤¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤ËÂ¾¤Î¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤â¸«¤¨¤ë¤Î¤Ç¡£
¨¡¨¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦³Ú¶Ê¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤ì¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³èÆ°¤Ë¤É¤¦±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
clear¡§
¡¡Î¾¿Æ¤¬¹¥¤¤ÇÊª¿´¤Ä¤¤¤¿¤È¤¤«¤é¤º¤Ã¤È¡Ö¥µ¥¶¥ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥º¡×¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ô¥¢¥Î¤ò½¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¤Ï·ù¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥µ¥¶¥ó¤Î¶Ê¤òÃÆ¤¤¤Æ¤ë»þ¤Ï³Ú¤·¤¯²Î¤¤¤Ê¤¬¤éÃÆ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÍÄ¾¯´ü¤Ë²Î¤¦¤³¤È¤Î³Ú¤·¤µ¡¢²»³Ú¤Î³Ú¤·¤µ¤òÃÎ¤ì¤¿¤Î¤Ï¤º¤Ã¤È¿È¶á¤Ë¥µ¥¶¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Çº£¤â¼«Í³¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é²»³Ú³èÆ°¤ò¤Ä¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ý¤³¤¿¡§
¡¡GACKT¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤È¤â¤È¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Åê¹Æ¤·½é¤á¤Æ¤¹¤°¤Ë¡Ö¤¬¤¯¤Ã¤Ý¤¤¤É¡×¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤¬¤¯¤Ã¤Ý¤¤¤É¡×¤¬À¤¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤³¤³¤Þ¤Ç¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¤Ë²Î¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡º£¸å¤Î³èÆ°Í½Äê¤ä¤ªÃÎ¤é¤»¤Ê¤É¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
clear¡§
¡¡º£Ç¯¤Ï¥é¥¤¥Ö³èÆ°¤ò¾¯¤·¹µ¤¨¤Æ¡¢Æ°²èÅê¹Æ¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¤Ý¤³¤¿¡§
¡¡ÆüËÜÁ´¹ñ¡¢¿§¡¹¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¡Ö¤Ý¤³¤¿¤ÎÁ´¹ñ¿¨¤ì¹ç¤¤¹ÔµÓ¡Á¥¢¥Ê¥¿¤Ï¤Ý¤³¤¿¤Î¥à¥Ä¥´¥í¥¦¤µ¤ó¡Á¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£X¤Î¸ÇÄê¥Ý¥¹¥È¤Ë¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬¡¢¥¢¥á¥Ö¥í¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤¬ºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
3·î£µÆü¸½ºß¤Î¡ª¡ª¡ª- ¤Ý¤³¤¿ (@pokotaegamyer) March 5, 2025
Ç¯Æâ¤Î¥é¥¤¥ÖÅù¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¹¹¿·¤Ç¤¹¡ª¡ª¡ª*\(^o^)/*
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¤³¤Á¤é¡Ûhttps://t.co/MDTE46wtaU pic.twitter.com/txecxSQft4
¨¡¨¡ºÇ¸å¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Ë¥³¥Ë¥³¤Î¥ê¥¹¥Ê¡¼¤µ¤ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
clear¡§
¡¡Æ°²è¤¿¤¯¤µ¤ó¤ß¤Æ²¼¤µ¤¤¤Í¡¼¡ª ¤³¤ì¤«¤é¤âËöÄ¹¤¯¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ý¤³¤¿¡§
¡¡28ºÐ¤Ç²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤Æ²»³Ú³èÆ°¤ËÀìÇ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ý¤³¤¿¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¤ò»Ï¤á¤Æ¤«¤é17Ç¯¡£¤Þ¤ÀÀìÇ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ý¤³¤¿¤Ç¤¹¡£X¡¢ÇÁ¤¤Ë¤¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
||◤ #²Î¥³¥ì2025½Õ ¥×¥ì¥¤¥Ù¥ó¥È ◢||- ²Î¥³¥ì¡Ú¸ø¼°¡Û¡÷¤¤¤è¤¤¤è2025Ç¯3/20(ÌÚ¡¦½Ë)¡Á23(Æü)³«ºÅ¡ª (@uta_colle) March 18, 2025
˗ˏˋ ²Î¤¤Ä¾¤·¤Æ¤ß¤¿´ë²è Âè2️⃣ÃÆ ˎˊ˗
✨ clear ¡ß ¤Ý¤³¤¿✨
¡Ê@clear_clear @pokotaegamyer¡Ë
²Î¤¤Ä¾¤·¤Æ¤ß¤¿³Ú¶Ê¤Ï¡Ä
¡Ø¥¢¥¯¥¢¥ê¥¦¥à¡Ù
🔽»ëÄ°¤Ï¤³¤Á¤éhttps://t.co/VnTEDvgNvk
2010Ç¯2·îÅê¹ÆºîÉÊ¤ò ¡È²Î¤¤Ä¾¤·¤Æ¤ß¤¿¡É🎤
¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯👀