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¸¶¶Ê : sm7610111
¸¶¶ÊRemaster ver. : https://www.youtube.com/watch?v=dHa5U03ebak
Vocal : VALSHE
Lyrics&Music : sasakure.UK
Arrangement : ½©»³·ò²ð
Illustration : Çòâ¬
Movie : ¤Þ¤¤Î¤»¤Ê
Guitar : ½©»³·ò²ð
Drums : µ±´î
Bass : ÊÆÁÒµþÍ¤
Keyboard : OKKY
Vocal Recording&Mix : Æü²¼¿¿Ê¿
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✨ VALSHE¡Ê@valshe9¡Ë✨
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