セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場☆

今回は2025年3月21日より順次、全国のゲームセンターなどに登場するディズニー実写映画『白雪姫』 Lぬいぐるみを紹介します!

セガプライズ ディズニー実写映画『白雪姫』 Lぬいぐるみ

登場時期:2025年3月21日より順次

サイズ:全長約18×12×32cm

投入店舗:全国のゲームセンターなど

ディズニー初の長編映画であり、世界初のカラー長編アニメーション作品『白雪姫』の実写映画が、2025年3月20日より劇場公開。

公開にあわせてセガプライズから、ディズニー実写映画『白雪姫』のぬいぐるみが登場します☆

ディズニープリンセス「白雪姫」としての愛らしさがありながら、キリッとした雰囲気がポイント。

長く愛されてきたディズニープリンセスの姿が、堂々としたぬいぐるみで表現されています。

黒のミドルヘアやブルーとイエローのドレスもしっかり再現。

ほんのりピンク色のほっぺがチャーミングなぬいぐるみです!

実写映画『白雪姫』の劇場公開にあわせて、ディズニープリンセス「白雪姫」のぬいぐるみが登場。

セガプライズのディズニー実写映画『白雪姫』 Lぬいぐるみは、2025年3月21日より順次全国のゲームセンターなどに登場です!

