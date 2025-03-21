¡ÖÁ´¿È¤Ëé¡Ëã¿¾¤¬½Ð¤Æ¡¢´é¤¬ÇÜ¤Û¤É¤Ë¼ð¤ì¤Æ¡×»ÔÀîÔ¥½½Ïº¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÇÉÂ±¡¤Ø¡Ö¿´ÇÛ¤Ç¡×»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÉÕ¤Åº¤¤¤Ë´¶·ã
¡¡²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤Î»ÔÀîÔ¥½½Ïº¡Ê47¡Ë¤¬Ä¹½÷¡¦Îï²Ó¡Ê13¡Ë¤ÈÄ¹ÃË¡¦Ò°¸¼¡Ê11¡Ë¤Î¹ÔÆ°¤Ë´¶·ã¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â¥Ö¥í¥°¤Ç¡¢¿Æ»Ò¤ÇÇã¤¤Êª¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤³¤È¤ä¡¢¥×¡¼¥ë¤òËþµÊ¤¹¤ë»Ñ¤Ê¤É¡¢¤¿¤Ó¤¿¤Ó»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¤ÎÆü¾ï¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¿Ô¥½½Ïº¡£2025Ç¯2·î¤Ë¡¢Îï²Ó¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤½¤Ð¤ò¿©¤Ù¤ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤¹¤ë¤È¡Ö°ì½ÖËã±û¤µ¤ó¤¬¡Ä¤È»×¤¦¤¯¤é¤¤¡¢»÷¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ö¥¹¥Æ¥¤Ê2¥·¥ç¥Ã¥È¡£¥«¥Ã¥×¥ë¤ß¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¡¢Ãç¤à¤Ä¤Þ¤¸¤¤¿Æ»Ò¤Î»Ñ¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡3·î19ÆüÄ«¤ÏÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÇÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡Ö¥Ñ¥Ñ¿´ÇÛ¤À¤«¤é¤È¡¢2¿Í¤È¤âÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤È¡¢Îï²Ó¤ÈÒ°¸¼¤Î¸å¤í»Ñ¤ò¸ø³«¡£¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÆü¤ÎÌë¤Ë¼«¿È¤ÎÂÎÄ´¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖºòÈÕ¤«¤éÁ´¿È¤Ëé¡Ëã¿¾¤¬½Ð¤Æ¡¢Ä« ´é¤¬ÇÜ¤Û¤É¤Ë¼ð¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¤«¤Ê¤ê¿¼¹ï¤Ç¡¢Îï²Ó¤È¶¦¤ËÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤¥¹¥Æ¥í¥¤¥É¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢13»þ¤Î³«±é¤Ë¤Ï¤Ê¤ó¤È¤«¸«¤¿ÌÜ¤ÏÉáÄÌ¤Ë¤â¤É¤ê¡¢ÉñÂæ¤ØÃë¤âÌë¤âÒ°¸¼¤âÎï²Ó¤â¿´ÇÛ¤ÇÉÕ¤Åº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡¢¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Îµ¤¸¯¤¤¤Ë´¶·ã¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖËã±û¤µ¤ó¤â¿´ÇÛ¤·¤¿¤À¤í¤¦¤ÊÁá¤¯²óÉü¤·¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤â¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ÆÍ¥¤·¤¤¤Ê¤¡¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë