GoogleがPixel 9シリーズの廉価モデル「Pixel 9a」を2025年3月19日(水)に発表しました。背面カメラはワイドカメラとウルトラワイドカメラの2個で、SoCはPixel 9やPixel 9 Proと同じ「Tensor G4」を搭載。RAM容量は8GBで、Geminiも使用可能です。Pixel 9a, AI Magic Made Simple - Google Store

https://store.google.com/us/product/pixel_9a?hl=en-USPixel 9a: The latest A-series phone with Google AI smarts at an unbeatable valuehttps://blog.google/products/pixel/google-pixel-9a/Pixel 9aのカラーラインナップは「Iris」「Peony」「Porcelain」「Obsidian」の4種類です。Irisの見た目はこんな感じ。ディスプレイは有機ELディスプレイを採用しており、大きさは6.3インチ、アスペクト比は20:9、解像度は1080×2424ピクセル、リフレッシュレートは最大120Hz、ピーク輝度は2700ニト、カバーガラスはCorning Gorilla Glass 3です。PeonyPorcelainObsidian海外メディアのEngadgetが公開した以下の動画では、各色の見た目を色んな角度で確認できます。Pixel 9a hands-on: The new midrange smartphone king? - YouTube背面には48メガピクセルのワイドカメラと、13メガピクセルのウルトラワイドカメラを搭載。Pixel 6以降のPixelシリーズは背面の大きなカメラバーを特徴としていましたが、Pixel 9aはカメラバーを採用しておらず、カメラ部分の出っ張りが小さく抑えられています。また、Pixel 9aはIP68の防水・防じん性能を備えています。バッテリー容量は5100mAhで、最大30時間以上連続駆動可能。また、スーパーバッテリーセーバーを有効にするとバッテリー持続時間が最大100時間に延びます。SoCはTensor G4で、RAM容量は8GB。Google製AIアシスタントのGeminiにも対応しています。また、7年間のセキュリティアップデートも約束されています。Pixel 9aのスペックは以下の通り。製品名Pixel 9aカラーIrisPeonyPorcelainObsidianディスプレイサイズ - 6.3インチアスペクト比 - 20:9解像度 - 1080×2424ピクセルリフレッシュレート - 60〜120Hz最大輝度 - 1800ニトピーク輝度 - 2700ニトカバーガラス - Corning Gorilla Glass 3バッテリー最大容量 - 5100mAhQi充電対応メモリ容量8GBストレージ容量128GBもしくは256GBプロセッサSoC - Tensor G4セキュリティプロセッサ - Titan M2背面カメラ48メガピクセルのワイドカメラ13メガピクセルのウルトラワイドカメラフロントカメラ13メガピクセル動画撮影背面カメラ4K 30/60 FPS1080p 30/60 FPSフロントカメラ4K 30FPSUSBUSB Type-C(USB 3.2)SIMデュアルSIM(Nano SIMとeSIM)無線通信Wi-Fi 6E(2.4GHz+5GHz+6GHz)、2x2 MIMOBluetooth 5.3NFCGoogle CastDual Band GNSS(GPS、GLONASS、Galileo)携帯通信5G+Sub 6GHz27 Model GXQ96GSM/EDGE: Quad-band (850、900、1800、1900MHz)UMTS/HSPA+/HSDPA:Bands 1、2、4、5、6、8、19LTE: Bands B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/20/25/26/28/29/30/38/41/48/66/715G Sub-627 : Bands n1/2/3/5/7/8/12/14/20/25/26/28/29/30/38/41/48/66/70/71/77/78eSIMOSAndroid 15寸法高さ6.1インチ×幅2.9インチ×奥行き0.4インチ(高さ154.94ミリメートル×幅73.66ミリメートル×奥行き10.16ミリメートル)重量6.6オンス(187.1グラム)サポート期間7年間のOSおよびセキュリティアップデートPixel 9aの価格は、最小構成の場合は499ドル(約7万4400円)です。ただし、予約開始時期は未定。2025年3月に始まると見られていた予約受付が遅れる理由について、Googleは海外メディアのThe Vergeに対して「Pixel 9aのうち、少数の個体に影響している部品の品質問題を調査中」と述べています。なお、具体的にどのような問題が調査されているのかは不明です