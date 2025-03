Gmailの受信トレイの中に目的のメールが埋もれてしまい、検索してもなかなか見つけることができなかった……という経験がある人もいるはず。こういった事態を減らせるかもしれない、関連度の高いメールを探せるAI利用のスマート検索機能をGoogleがGmailに導入することを明らかにしました。Gmail’s new search update finds relevant emails faster

https://blog.google/products/gmail/gmail-search-update-relevant-emails/Gmail rolling out AI-powered ‘Most relevant’ search updatehttps://9to5google.com/2025/03/20/gmail-search-most-relevant/Gmail now uses AI to highlight relevant emails in search resultshttps://www.androidpolice.com/gmail-ai-most-relevant-search-results/Gmail's new search results prioritize relevant emails over recent ones | Android Centralhttps://www.androidcentral.com/apps-software/gmail/gmails-new-search-results-prioritize-relevant-emails-over-recent-onesスマート検索機能は、単純に「検索フレーズの含まれるメールを近い順から探していく」だけではなく、「最もクリックされたメールはどれか」や「頻繁に連絡を取っている相手は誰か」といった情報が考慮されるので、探しているメールが検索結果の一番上に来る可能性が高くなるとのこと。Googleが示したビフォーアフターはこんな感じ。これまで、検索結果は「最近のもの(Most recent)」から順番に並んでいました。スマート検索では「最も関連度の高いもの(Most relevant)」から順番に並ぶので、多少古くても重要なメールが見つかりやすくなると考えられます。ドロップダウンメニューから、引き続き「最近のもの」から並べることも可能です。スマート検索はウェブ版およびモバイルアプリで個人向けGoogleアカウントを利用しているユーザー向けに展開が始まっており、将来的にはビジネスユーザーにも拡充されるとのことです。なお、手元の環境で確認したところ、まだ利用できる対象になっていませんでした。