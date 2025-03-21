マーキングと台座追加でディスプレイを楽しむ！ 「ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ MS-06K ザク・キャノン ver. A.N.I.M.E. ～MS MUSEUM～」登場
【ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ MS-06K ザク・キャノン ver. A.N.I.M.E. ～MS MUSEUM～】 9月発売予定 価格：11,000円 3月21日16時より受付開始
BANDAI SPIRITSはフィギュア「ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ MS-06K ザク・キャノン ver. A.N.I.M.E. ～MS MUSEUM～」を9月に発売する。価格は11,000円。3月21日16時より受付開始
BANDAI SPIRITSはフィギュア「ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ MS-06K ザク・キャノン ver. A.N.I.M.E. ～MS MUSEUM～」を9月に発売する。価格は11,000円。3月21日16時より受付開始
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本商品は「MS MUSEUM」の第一弾。「ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ MS-06K ザク・キャノン ver. A.N.I.M.E.」にタンポ印刷や塗装でマーキングを追加。モビルスーツの博物館をイメージした台座が付属する。
(C)創通・サンライズ