ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのスペシャルイベント『ユニバーサル・クールジャパン』の10周年を記念し、約1年を通して実施されている『ユニバーサル・クールジャパン 2025』

公開第2弾では、大ヒット放送中のアニメ作品「薬屋のひとりごと」との、初コラボレーションが決定しました!

期間中、主人公「猫猫」や「壬氏」との“超リアル”な体験ができるアトラクションが登場します☆

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン/ユニバーサル・クールジャパン2025「薬屋のひとりごと」

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

開催期間:2025年7月1日(火)〜2026年1月4日(日)

シリーズ累計4,000万部を突破した、難事件に挑む「猫猫」の痛快なヒロイン性や本格的なミステリーが繰り広げられる大人気作品「薬屋のひとりごと」

後宮内で紡ぎだされる人間ドラマに多くの共感を集め、幅広い世代から愛されている作品です。

アニメの第1期は放送直後から大きな話題を呼び、新作アニメ番組の中でTVerの総再生数1位を記録し、【TVer アワード 2023】特別賞を受賞。

その人気は国内にとどまらず、ロサンゼルスにて開催された北米最大のアニメコンベンション「Anime Expo 2024」では、北米のファン3,400人が集結するなど、世界中から注目されるエンターテイメント・ブランドです。

今回のコラボレーションでは、「薬屋のひとりごと」の作品世界を、“NO LIMIT!”のスローガンのもと、“超リアル”な体験としてお届け。

パークでしか味わうことのできない“超衝撃”の体験が楽しめます!

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

10周年の『ユニバーサル・クールジャパン』では、1年を通して日本発エンターテイメントの“あらゆる作品世界”の真っただ中に体ごと入り込み“超衝撃・超リアル”を体感できる特別な体験をお届け。

現在は、初開催となる参加型リアル・ミステリーショー『東野圭吾原作『マスカレード』シリーズ「狙われた仮面舞踏会」』、

「江戸川コナン」たちと一緒に迫りくる謎に挑む『名探偵コナン・ワールド』が開催されています。

今後も『ユニバーサル・クールジャパン 2025』公開第3弾となるコラボ作品、「薬屋のひとりごと」のアトラクション詳細や、パークオリジナルのフード&グッズの最新情報を随時発表。

『ユニバーサル・クールジャパン』の続報に期待が高まります!

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン/ユニバーサル・クールジャパン2025「薬屋のひとりごと」は、2025年7月1日より開催です☆

