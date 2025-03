ディズニーシーやチームラボを家族で満喫

ドジャースのエンリケ・ヘルナンデス内野手が20日(日本時間21日)、インスタグラムを更新し、「東京、たくさんの大切な思い出をありがとう!(Thank you Tokyo for all the core memories! )」と開幕シリーズ「MLB Tokyo Series presented by Guggenheim」を戦った日本の地へ感謝した。

ドジャースナインは日本時間13日午後に日本に到着。15日に巨人、16日に阪神とエキシビションマッチを行い、18、19日にカブスとの開幕カード2試合を戦った。

投稿では開幕シリーズの写真や、マリアナ夫人や愛娘と撮影した思い出を続々とアップ。日本ではディズニーシーやチームラボを家族で満喫。東京ドームで俳優の渡辺謙さんと交流するシーンもあった。

ユーティリティプレーヤーのE・ヘルナンデスは、フレディ・フリーマン内野手のケガもあって一塁手として開幕2試合に出場。19日の第2戦では豪快な3ランを放った。昨年のプレーオフでの活躍もあり、「キケ」という愛称はすっかりとお馴染みに。試合前練習時にグラウンドに登場すればファンからは歓声が上がっていた。

16日に開催された夕食会では寿司などの日本食を堪能。18日の会見では「和食は最高だった。日本に来てからの最高の食事だったよ」とご満悦だった。(Full-Count編集部)