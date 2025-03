【新生活ゲーマー応援キャンペーン】 期間:3月21日~4月21日まで

MSYは、キャンペーン「新生活ゲーマー応援キャンペーン」を3月21日より順次実施する。キャンペーンはECサイト「GRAPHT OFFICIAL STORE」、「GAMING CENTER by GRAPHT Amazonブランドストア」、及び全国の家電量販店やPC専門店等にて開催される。

本キャンペーンでは「GRAPHT STANDARD」の製品から「GRAPHT Gaming Monitor - GR2724ML-BK」や有線イヤホン「CUSTOM GAMING GEAR SERIES」からマウスソール、マウスグリップテープ、クイックアクションボタンキャップなどがラインアップ。

また、Mini LED 27インチ薄型ゲーミングモニター「GRAPHT Gaming Monitor - GR2724ML-BK」は3月21日より価格改定が実施される。旧価格59,950円から新価格54,980円となる。

□GRAPHT OFFICIAL STORE(ECサイト)

□GAMING CENTER by GRAPHT Amazonブランドストア

「新生活ゲーマー応援キャンペーン」対象アイテム(一部)

「GRAPHT Gaming Monitor - GR2724ML-BK」

Mini LEDを採用したWQHD(解像度2560×1440)の27インチ薄型モニター。Mini LEDのきめ細やかな光量調整により、色域の広さ、コントラスト(黒の再現性)、輝度の高さにおいてHDRを最大限発揮することができ、画質重視のゲームタイトルで真価を発揮する。

リフレッシュレート240Hz、応答速度1msに加え、HDR1000対応、Triple 99%(DCI-P3、Adobe RGB、sRGB)の色再現性はゲーマーやクリエイターのデスク環境に最適。

「THE STANDARD」(TGR038-STD-1/有線イヤホン 1.20m)

音の立ち上がりの速さと定位にこだわった、デジタルサウンドに最適化されたチューニング。デュアルダイナミックドライバーによる明瞭でキレのあるサウンドが特徴。

アニメソング、ダンスミュージックのリスニングをより楽しめるほか、音楽ゲームのプレイなどにも最適。イヤホンの各部分にはアルミニウム切削パーツを使用しており、高品質な仕上がりとなっている。

「GRAPHT ライティングコイルケーブルUltra USB TypeC - A」(ブラック / ホワイト)

コイル型USB Type CケーブルをUSB Type Cコネクターで連結した、キーボード・デバイス用のケーブル。

伸縮性と耐久性を備えたコイル型のケーブルは、形状を維持する性質があるため絡まりにくく、乱雑になりがちなデスク上の配線を整理することができる。RGBライティングケーブルは、通電時に柔らかい光を発光し、その光は周期的に変化。機能性・デザイン性を両立させた製品となっている。

「GRAPHT ガラス / PTFE マウスソール」

「GRAPHT ガラス/ PTFE マウスソール」は、マウスの滑り心地を回復・向上させるなど、マウスの操作感を自分好みにカスタマイズするためのアイテム。ガラス製及びPTFE製(ホワイト、ブラック)の2素材で展開。純正のマウスソールが合わない、引っかかる、すり減ったマウスソールで満足する滑りが得られなくなったなどの問題が改善されている

※PTFE製のブラックカラーは、GRAPHT OFFICIAL STORE(ECサイト)、及びGAMING CENTER by GRAPHT Amazonブランドストアのみでの取り扱いとなります。

(C)2025 MSY Inc. All rights reserved. GRAPHT is a trademark of MSY Inc.

記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。