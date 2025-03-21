¡ÚB1Âè26Àá ¸«¤É¤³¤í¡Û·ãÀïÉ¬¿Ü¤ÎÃÏ¶è¼ó°Ì·èÀï¡Ä±§ÅÔµÜ¤Ï»°±ó¤Î¹¶·âÎÏ¤òÉõ¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«
¡¡º£Àá¤Î¡Ö¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE 2024-25 SEASON¡×B1¥êー¥°ÀïºÇÃíÌÜ¥«ー¥É¤Ï¡¢Æü´Ä¥¢¥êー¥ÊÆÊÌÚ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë±§ÅÔµÜ¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹vs»°±ó¥Í¥ª¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡£ÅìÃÏ¶è1°Ì¤ÇÃÏ¶èÍ¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡Ö13¡×¤Î±§ÅÔµÜ¤È¡¢ÅÜ¤È¤¦¤Î22Ï¢¾¡¤ÇÃæÃÏ¶èÍ¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ò¡Ö11¡×¤È¤¹¤ëÎ¾¼Ô¤Î2Ï¢Àï¤Ï¡Ö¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2024-25¡×¤ò¸«¿ø¤¨¤¿Àï¤¤¤Ë¤â¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¥Ûー¥à¤Î¸å²¡¤·¤òÇØ¤ËÀï¤¦±§ÅÔµÜ¤Ï¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤ÎÃÏ¶èÍ¥¾¡¤Ø¤Ò¤¿Áö¤ë»°±ó¤ÎÏ¢¾¡¤ò»ß¤á¤é¤ì¤ë¤«¡£¥²ー¥à¥×¥é¥ó¤È¤·¤Æ¤Ï1»î¹çÊ¿¶Ñ93.4ÆÀÅÀ¤ò¸Ø¤ë»°±ó¤ò80ÅÀ°Ê²¼¤ËÍÞ¤¨¤ÆÇòÀ±¤ò¤Ä¤«¤ß¤¿¤¤¡£Áê¼ê¤Ï³Æ¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ËÆÀÅÀÎÏ¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤¬ÊÂ¤Ö¤Ê¤«¡¢¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥É¡¦¥Ì¥ï¥Ð¤ò¤É¤¦Éõ¤¸¤ë¤«¤¬Âç¤¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£¥Ì¥ï¥Ð¤Ï196¥»¥ó¥Á99¥¥í¤ÎÂÎ³Ê¤ÇÂ®¤µ¤ÈÎÏ¶¯¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤ë¥ªー¥ë¥é¥¦¥ó¥Àー¡£¤½¤Î¥Þー¥¯¥Þ¥ó¤òÃ´¤¦¤Î¤Ï²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤ÎÁª¼ê¤«¡£¥¸ー¥³¡¦¥³¥í¥Í¥ë¥Ø¥Ã¥É¥³ー¥ÁÂå¹Ô¤Î¼êÏÓ¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
¡¡ÂÐ¤¹¤ë»°±ó¤â¡¢¤¤¤«¤Ë¼ºÅÀ¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤¬¾¡Íø¤Ø¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡£Á°Àá¤ÎÀîºê¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥µ¥ó¥Àー¥¹Àï¤Ïº£¥·ー¥º¥ó13ÅÙÌÜ¤Î100ÅÀ¥²ー¥à¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼ºÅÀ¤Ï¡Ö98¡×¤ò¿ô¤¨¤¿¡£±§ÅÔµÜ¤Ï»°±ó¤Ë¼¡¤°1»î¹çÊ¿¶Ñ85.9ÆÀÅÀ¤ò¥Þー¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢D.J¡¦¥Ë¥åー¥Ó¥ë¤äÈæ¹¾Åç¿µ¡¢¥°¥é¥ó¥È¡¦¥¸¥§¥ì¥Ã¥È¤È¤¤¤Ã¤¿ÆÀÅÀ¸»¤Ë»Å»ö¤ò¤µ¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¡£ÄÅ²°°ìµå¡¢ÑÁÎ¶³¤¤é¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ç¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤«¡£Á°Àá¤Î»î¹ç¤Ç2·î9Æü°ÊÍè¤Î¥êー¥°ÀïÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿µÈ°æÍµÂë¤Ë¤â´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¥í¥¹¥¿ーÉüµ¢¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÀîºê¤Î¼Ä»³ÎµÀÄ¡Î¼Ì¿¿¡Ï¡áB.LEAGUE
¡¡3Ï¢ÇÔÃæ¤ÎÀîºê¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥µ¥ó¥Àー¥¹¤Ï¡¢Âçºå¥¨¥ô¥§¥Ã¥µ¤È¤Î¥Ûー¥à¥²ー¥à¤ÇÏ¢ÇÔÃ¦½Ð¤ò¿Þ¤ë¡£Á°Àá¤Ï»°±óÁê¼ê¤Ë98-110¤Î¥Ï¥¤¥¹¥³¥¢¤ÇÇÔÀï¡£¥ê¥Ð¥¦¥ó¥ÉÁè¤¤¤Ç¤Ï¸ß³Ñ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Áê¼ê¤Ë44ËÜ¤â¤Î¥Õ¥êー¥¹¥íー¤òÍ¿¤¨¤¿¼éÈ÷¤Ë²ÝÂê¤ò»Ä¤·¤¿¡£Á°Àá¥í¥¹¥¿ー³°¤Î¼Ä»³ÎµÀÄ¤Ë¤Ï¡¢¥³ー¥È¾å¤Ç¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¥Áー¥à¤Î»Îµ¤¤ò¾å¤²¤ëÆ¯¤¤Ë´üÂÔ¡£Àîºê¤Î¥Þ¥·¥åー¡¦¥é¥¤¥È¤ÈÂçºå¤Î¥ì¥¤¡¦¥Ñー¥¯¥¹¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ë¤è¤ë¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÂåÉ½Áª¼ê¤Ë¤è¤ëÅÀ¤Î¼è¤ê¹ç¤¤¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
¡¡²£ÉÍ¹ñºÝ¥×ー¥ë¤Ç¤Ï¡¢²£ÉÍ¥Óー¡¦¥³¥ë¥»¥¢ー¥º¤Èº´²ì¥Ð¥ëー¥Êー¥º¤Ë¤è¤ë´é¹ç¤ï¤»¡£ºò¥·ー¥º¥óÂÐÀï¤·¤¿2»î¹ç¤Ç¡¢54-87¡¢63-102¤Èº¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤ÆÇÔ¤ì¤¿²£ÉÍBC¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£Á°Àá¤Îº´²ì¤Ï¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥Ï¥ì¥ë¥½¥ó¤¬ ±¦Â´ØÀáÃ¦±±¹üÀÞ¤«¤éÂÔË¾¤ÎÉüµ¢¡£·Þ¤¨·â¤Ä²£ÉÍBC¤Ï¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¤Î¹¶ËÉ¤Ç¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¥²¥¤¥êー¡¦¥¯¥éー¥¯¤¬Á°Àá¤Î»î¹ç¤Ç4ÆÀÅÀ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿²ù¤·¤µ¤òÀ²¤é¤¹³èÌö¤Ç¥Áー¥à¤ò¾¡Íø¤ØÆ³¤±¤ë¤«¡£
¹Åç¤ÎÅÏÉôÎ°¤Ï3P¥·¥åー¥È¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤»¤ë¤«¡Î¼Ì¿¿¡Ï¡áB.LEAGUE
¡¡Åì¥¢¥¸¥¢¥¹ー¥Ñー¥êー¥°¡ÊEASL¡Ë¤Ç½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¹Åç¥É¥é¥´¥ó¥Õ¥é¥¤¥º¤À¤¬¡¢¥êー¥°Àï¤Ç¤Ï19¾¡23ÇÔ¤ÇÀ¾ÃÏ¶è6°Ì¤Ë°ÌÃÖ¡£º£Àá¤Î¥Ûー¥à¥²ー¥à¤Ç¤ÏÅìÃÏ¶è8°Ì¤ÎÀçÂæ89ERS¤«¤é³Î¼Â¤Ë2¾¡¤òµó¤²¤¿¤¤¡£ÃíÌÜ¥×¥ìー¥äー¤Ï¡¢º£¥·ー¥º¥ó¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿ÅÏÉôÎ°¤À¡£ÅÏÉô¤Ï2022-23¥·ー¥º¥ó¤«¤éºò¥·ー¥º¥ó¤Þ¤ÇÀçÂæ¤Ç¥×¥ìー¡£º£¥·ー¥º¥ó¤Î¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥ó¤Ç¤Ï¤³¤³¤Þ¤ÇÊ¿¶Ñ3.3ÆÀÅÀ¤ÈÆÀÅÀ¤¬¿¤ÓÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢¸ÅÁãÁê¼ê¤ËÆÀ°Õ¤Î3P¥·¥åー¥È¤ò¼ÍÈ´¤¤¤ÆÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
Ê¸¡á¾®¾Â¹îÇ¯
¢£B1Âè26Àá»î¹çÆüÄø
¡¦½©ÅÄ¥Îー¥¶¥ó¥Ï¥Ô¥Í¥Ã¥Ävs¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥¤ー¥°¥ë¥¹Ì¾¸Å²°¡Ê¡÷CNA¥¢¥êー¥Ê¡ù¤¢¤¤¿¡Ë
GAME1¡§3·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë14»þ5Ê¬～ GAME2¡§ 3·î23Æü¡ÊÆü¡Ë14»þ5Ê¬～
¡¦¥µ¥ó¥í¥Ã¥«ー¥º½ÂÃ«vsÅçº¬¥¹¥µ¥Î¥ª¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡Ê¡÷ÍÌÀ¥³¥í¥·¥¢¥à¡Ë
GAME1¡§3·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë14»þ5Ê¬～ GAME2¡§3·î23Æü¡ÊÆü¡Ë14»þ5Ê¬～
¡¦²£ÉÍ¥Óー¡¦¥³¥ë¥»¥¢ー¥ºvsº´²ì¥Ð¥ëー¥Êー¥º¡Ê¡÷²£ÉÍ¹ñºÝ¥×ー¥ë¡Ë
GAME1¡§3·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë14»þ5Ê¬～ GAME2¡§3·î23Æü¡ÊÆü¡Ë14»þ5Ê¬～
¡¦¼¢²ì¥ì¥¤¥¯¥¹vsÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥Ä¡Ê¡÷¼¢²ì¥À¥¤¥Ï¥Ä¥¢¥êー¥Ê¡Ë
GAME1¡§3·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë14»þ5Ê¬～ GAME2¡§3·î23Æü¡ÊÆü¡Ë14»þ5Ê¬～
¡¦¹Åç¥É¥é¥´¥ó¥Õ¥é¥¤¥ºvsÀçÂæ89ERS¡Ê¡÷¹Åç¥µ¥ó¥×¥é¥¶¥Ûー¥ë¡Ë
GAME1¡§3·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë14»þ5Ê¬～ GAME2¡¨3·î23Æü¡ÊÆü¡Ë14»þ5Ê¬～
¡¦¥ì¥Ð¥ó¥¬ËÌ³¤Æ»vsÌ¾¸Å²°¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥É¥ë¥Õ¥£¥ó¥º¡Ê¡÷ËÌ³¤¤¤¿¤¨ー¤ë¡Ë
GAME1¡§3·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë15»þ5Ê¬～ GAME2¡§3·î23Æü¡ÊÆü¡Ë14»þ5Ê¬～
¡¦°ñ¾ë¥í¥Ü¥Ã¥Ävs¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯Åìµþ¡Ê¡÷¥¢¥À¥¹¥È¥ê¥¢¤ß¤È¥¢¥êー¥Ê¡Ë
GAME1¡§3·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë15»þ5Ê¬～ GAME2¡§3·î23Æü¡ÊÆü¡Ë15»þ5Ê¬～
¡¦±§ÅÔµÜ¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹vs»°±ó¥Í¥ª¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡Ê¡÷Æü´Ä¥¢¥êー¥ÊÆÊÌÚ¡Ë
GAME1¡§3·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë15»þ5Ê¬～ GAME2¡§3·î23Æü¡ÊÆü¡Ë15»þ5Ê¬～
¡¦·²ÇÏ¥¯¥ì¥¤¥ó¥µ¥ó¥Àー¥ºvs±ÛÃ«¥¢¥ë¥Õ¥¡ー¥º¡Ê¡÷¥ªー¥×¥ó¥Ï¥¦¥¹¥¢¥êー¥ÊÂÀÅÄ¡Ë
GAME1¡§3·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë15»þ5Ê¬～ GAME2¡§3·î23Æü¡ÊÆü¡Ë15»þ5Ê¬～
¡¦¥·ー¥Ûー¥¹»°²ÏvsÎ°µå¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¥ó¥°¥¹¡Ê¡÷¥¹¥«¥¤¥Ûー¥ëËÅÄ¡Ë
GAME1¡§3·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë15»þ5Ê¬～ GAME¡§3·î23Æü¡ÊÆü¡Ë16»þ5Ê¬～
¡¦µþÅÔ¥Ï¥ó¥Ê¥êー¥ºvsÄ¹ºê¥ô¥§¥ë¥«¡Ê¡÷¤«¤¿¤ª¤«¥¢¥êー¥ÊµþÅÔ¡Ë
GAME1¡§3·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë15»þ5Ê¬～ GAME¡§3·î23Æü¡ÊÆü¡Ë14»þ5Ê¬～
¡¦Àîºê¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥µ¥ó¥Àー¥¹vsÂçºå¥¨¥ô¥§¥Ã¥µ¡Ê¡÷Àîºê»Ô¤È¤É¤í¤¥¢¥êー¥Ê¡Ë
GANE1¡§3·î22Æü¡Ê¿å¡Ë18»þ5Ê¬～ GAME2¡§3·î23Æü¡ÊÆü¡Ë16»þ5Ê¬～