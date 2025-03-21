¡Ú¸ø¼°¡¦DayDay.¡Û¡È°¡´õ¤Î¤¶¤Ã¤¯¤ê¥¥Ã¥Á¥ó¡É ¡Ö¡È¤ªÊ¢¤âºâÉÛ¤âÂçËþÂ¤Î¤Ê¤ó¤Á¤ã¤Ã¤Æ¥ì¥·¥Ò゚ ¡É¡×
¤¤Î¤³¤È¤«¤Ö¤ÎÍÕ¤Î±ö¤ª¤³¤ï
ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÁ°¡ËÊÆ¡§1¹ç¤â¤ÁÊÆ¡§1¹ç¿å¡§Å¬ÎÌ¤À¤·¥Ñ¥Ã¥¯¡§1¥Ñ¥Ã¥¯Çò¤À¤·¡§Âç¤µ¤¸2ÎÁÍý¼ò¡§Âç¤µ¤¸2±ö¡§¾®¤µ¤¸1/2¤Þ¤¤¤¿¤±¡§50g¤·¤á¤¸¡§50gÃæÍÈ¤²¡§1Ëç¥¿¥³¡§40g¤«¤Ö¤ÎÍÕ¡§2³ôÊ¬¤´¤ÞÌý¡§Å¬ÎÌÄ´Íý¹©Äø1¶ñºà¤òÀÚ¤ë¡£¡Ê¤Þ¤¤¤¿¤±¡¦¤·¤á¤¸¡§¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤Âç¤¤µ¤Ë³ä¤¯/ÃæÍÈ¤²¡§1ÑÉý¤ËÀÚ¤ë/¥¿¥³¡§¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤Âç¤¤µ¤ËÀÚ¤ë¡Ë2¸¦¤¤¤ÀÊÆ¡¦¤â¤ÁÊÆ¤ò¿æÈÓ´ï¤ËÆþ¤ì¡¢2¹çÊ¬¤ÎÌÜÀ¹¤ê¤è¤ê0.5cmÄøÂ¿¤¯¿å¤òÃí¤°¡£3¢¤Ë¤À¤·¥Ñ¥Ã¥¯¡¦Çò¤À¤·¡¦ÎÁÍý¼ò¡¦±ö¡¦¡¤Î¶ñºà¤òÆþ¤ì¡¢¿æÈÓ¤¹¤ë¡£4¤´¤ÞÌý¤ò°ú¤¤¤¿¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¡¢2cmÉý¤ËÀÚ¤Ã¤¿¤«¤Ö¤ÎÍÕ¤òÆþ¤ì¡¢±ö¡ÊÅ¬ÎÌ¡Ë¤ÇÌ£¤òÄ´¤¨¤Ê¤¬¤éßÖ¤á¤ë5¤ª¤³¤ï¤¬¿æ¤¾å¤¬¤Ã¤¿¤é¡¢¤¤Î¿åµ¤¤ò¹Ê¤ê¡¢¤ª¤³¤ï¤ËÆþ¤ì¤Æº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð´°À®¡£
¥¨¥Ò゙¤Ê¤·¥ä¥à¥¦¥ó¥»¥ó
¤¦¤º¤é¤È¥ß¥Ë¥È¥Þ¥È¤È·ÜÃÄ»Ò¤Î¥Á¥ê¥Á¥ê¥½¡¼¥¹
ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÁ°¡Ë¤Ï¤ó¤Ú¤ó¡§1Ëç¡Ê90g¡ËÍÈ¤²¤¨¤Ó¤»¤ó¡§40g·ÜÃÄ»Ò¡§150g¹ï¤ß¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡§1¤«¤±¹ï¤ßÀ¸Õª¡§10g¤Í¤®¡§20g¤¦¤º¤é¡§6¸Ä¥ß¥Ë¥È¥Þ¥È¡§6¸Ä¾Ò¶½¼ò¡§Âç¤µ¤¸2¿å¡§100ml¥¹¥¤¡¼¥È¥Á¥ê¥½¡¼¥¹¡§Âç¤µ¤¸3¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¡§Âç¤µ¤¸2¿åÍÏ¤ÊÒ·ªÊ´¡§Âç¤µ¤¸2¤æ¤Ç¤¿ÇòºÚ¡§2ËçÊ¬Ä´Íý¹©Äø1¤Ï¤ó¤Ú¤ó¡¦¤¨¤Ó¤»¤ó¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÂÞ¤ËÆþ¤ì¡¢·Á¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤ÇÊø¤¹¡£2¡¤Ë·Ü¤Ò¤Æù¤òÆþ¤ì¡¢Á´ÂÎÅª¤Ëº®¤¼¹ç¤ï¤»¤¿¤é¡¢¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤Âç¤¤µ¤Ë´Ý¤á¤ë¡£3¢¤Î¤Ò¤Æù¤Ë²Ð¤¬ÄÌ¤ë¤Þ¤Ç3Ê¬¤Û¤É¤æ¤Ç¤¿¤é¡¢¥¶¥ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿åµ¤¤ò¤¤ë¡£4¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¤´¤ÞÌý¤ò°ú¤¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡¦À¸Õª¤òÆþ¤ì¤Æ¹á¤ê¤¬½Ð¤ë¤Þ¤ÇßÖ¤á¤ë¡£5¤¦¤º¤é¤È·ÜÃÄ»Ò¤òÆþ¤ì¡¢É½ÌÌ¤Ë¾Æ¤¿§¤¬¤Ä¤¤¤¿¤é¡¢¾Ò¶½¼ò¡¦¹ï¤ó¤À¤Í¤®¤ò²Ã¤¨¤ë¡£6¿å¡¦¥¹¥¤¡¼¥È¥Á¥ê¥½¡¼¥¹¡¦¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¤òÆþ¤ì¤Æº®¤¼¹ç¤ï¤»¡¢¤Õ¤Ä¤Õ¤Ä¤·¤Æ¤¤¿¤é¥ß¥Ë¥È¥Þ¥È¤ò²Ã¤¨¡¢¿åÍÏ¤ÊÒ·ªÊ´¤òÆþ¤ì¤Æ¤È¤í¤ß¤¬¤Ä¤¯¤Þ¤Ç²ÃÇ®¤¹¤ë¡£7¿©¤Ù¤ä¤¹¤¯ÀÚ¤Ã¤¿ÇòºÚ¤ò»®¤ËÉß¤¡¢¤½¤Î¾å¤Ë¦¤òÀ¹¤êÉÕ¤±¤¿¤é´°À®¡£