ZEROBASEONEのソク・マシューが爽やかなビジュアルでファンを魅了した。

ソク・マシューは最近、ZEROBASEONEの公式インスタグラムを更新し、「After school date 」のコメントとともに写真を投稿した。

写真のソク・マシューは、制服姿でロッカーの前に座ってポーズを決めている。青春映画の主人公のようなビジュアルが目を引く。また、無邪気に笑う姿が見る者を虜にした。

この投稿を見たファンからは「マシュー先輩」「なんでこんなに可愛いの…」「主人公すぎる」「幼馴染めてゅくんじゃないですかこれは」といったコメントが寄せられている。

(写真=ZEROBASEONE公式Instagram)

なお、ソク・マシューが所属するZEROBASEONEの初のワールドツアーを収めたライブフィルム『ZEROBASEONE THE FIRST TOUR [TIMELESS WORLD] IN CINEMAS』が、3月19日より日本で上映されている。