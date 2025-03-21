２０日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝６８．２６ドル（＋１．１０ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３０４３．８ドル（＋２．６ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３３７８．６セント（－１８．９セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５５７．２５セント（－６．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４６９．００セント（＋７．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０１３．００セント（＋４．７５セント）
・ＣＲＢ指数
３０７．４１（＋１．１０）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝６８．２６ドル（＋１．１０ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３０４３．８ドル（＋２．６ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３３７８．６セント（－１８．９セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５５７．２５セント（－６．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４６９．００セント（＋７．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０１３．００セント（＋４．７５セント）
・ＣＲＢ指数
３０７．４１（＋１．１０）
出所：MINKABU PRESS