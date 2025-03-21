Uber Taxiが伊丹空港でサービス開始--関西地域では関空に続き2カ所目
Uber Japanは3月19日、スマートフォンアプリUberで簡単にタクシーを配車できる「Uber Taxi」のサービスを、大阪国際空港(伊丹空港)で開始した。
「Uber Taxi」のサービスを、大阪国際空港(伊丹空港)で開始
Uber Taxiが空港のタクシー乗り場に対応するのは、関西国際空港に続き関西地域で2カ所目となる。
同サービスは、伊丹空港や関西国際空港を運営する関西エアポートとの実証実験の一環として実施。約50言語に対応するUberアプリで伊丹空港を乗車地点に設定すると、タクシー乗り場が自動選択される。10月31日まで行われる実証実験にて、大阪府内をはじめ周辺地域を訪れる外国人観光客や国内旅行者のタクシー需要の急増に対応する。
「Uber Taxi」のサービスを、大阪国際空港(伊丹空港)で開始
Uber Taxiが空港のタクシー乗り場に対応するのは、関西国際空港に続き関西地域で2カ所目となる。
同サービスは、伊丹空港や関西国際空港を運営する関西エアポートとの実証実験の一環として実施。約50言語に対応するUberアプリで伊丹空港を乗車地点に設定すると、タクシー乗り場が自動選択される。10月31日まで行われる実証実験にて、大阪府内をはじめ周辺地域を訪れる外国人観光客や国内旅行者のタクシー需要の急増に対応する。