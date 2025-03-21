½Õ¤Ï¹õ¤è¤ê¡È¥°¥ìー¡É¡ª¡Ú¥æ¥Ë¥¯¥í¡ÛÂç¿Í¤Î¹¤È´¤±♡¡ÖÍ¥½¨¥¢¥¤¥Æ¥à¡×
½Õ¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¤è¤ê¤â·Ú¤ä¤«¤Ê¡¢¥°¥ìー¤ò¤Þ¤È¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡© º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¡Ú¥æ¥Ë¥¯¥í¡Û¤Î¡ÖÍ¥½¨¥¢¥¤¥Æ¥à¡×¤Ï¡¢Âç¿Í¥³ー¥Ç¤Ë¤Û¤É¤è¤¤¤ª¤·¤ã¤ì¤µ¤ÈÈ´¤±´¶¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡£¥â¥Î¥Èー¥ó¤Ç¥âー¥É¤ËÃå¤³¤Ê¤·¤¿¤ê¡¢¥«¥éー¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¹ç¤ï¤»¤¿¤ê¤·¤ä¤¹¤¤¥°¥ìー¤Ï¡¢µ¤·Ú¤Ë¥·ー¥º¥ó¥àー¥É¤ò¹â¤á¤¿¤¤¿Í¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
½Õ¥³ー¥Ç¤Î¤¢¤«È´¤±¤òÁÀ¤¦¤Ê¤é¥°¥ìー¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ
¡Ú¥æ¥Ë¥¯¥í¡Û¡Ö¥ï¥¤¥É¥È¥é¥¦¥¶ー¥¸ー¥ó¥º¡×\3,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
@shocogram__¤µ¤ó¤¬¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¥°¥ìー¤¬½Ð¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÌÂ¤ï¤ºGET¡×¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡¢¥ï¥¤¥É¥¸ー¥ó¥º¡£¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹´¶¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¾åÉÊ¤µ¤â¥ー¥×¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¡¢Âç¿Í¥³ー¥Ç¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÍ¥½¨¥Ü¥È¥à¥¹¤Ç¤¹¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯¤è¤ê¤â·Ú¤ä¤«¤Ê¥°¥ìー¤Ç¤Þ¤È¤á¤ì¤Ð¡¢½Õ¤Î¤¢¤«È´¤±¥³ー¥Ç¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£
¡Ú¥æ¥Ë¥¯¥í¡Û¡Ö¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥Ïー¥Õ¥¸¥Ã¥×¥·¥ã¥Ä¡×\1,990¡ÊÀÇ¹þ¡¦¥»ー¥ë²Á³Ê¡Ë
ÃË½÷·óÍÑ¥µ¥¤¥º¤Ç¤æ¤Ã¤¿¤ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥Ïー¥Õ¥¸¥Ã¥×¥·¥ã¥Ä¡£È´¤±´¶¤Î¤¢¤ë¥°¥ìー¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥È¥Ã¥×¥¹¤Ï¡¢¥¯¥êー¥ó¤Ê¥·¥ã¥Ä¤ä¥Ü¥È¥à¥¹¡¦¾®Êª¤Ç°ú¤Äù¤á¤Ê¤¬¤é¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£@shocogram__¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤Î½Õ¤Ï¥°¥ìー¤Îµ¤Ê¬¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥°¥ìー¤Ïº£µ¨¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤µ¤ó¤âÃíÌÜ¤¹¤ë¥«¥éー¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¢¨ËÜÊ¸Ãæ¤Î²èÁü¤ÏÅê¹Æ¼çÍÍ¤è¤ê·ÇºÜµöÂú¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤³¤Á¤é¤Îµ»ö¤Ç¤Ï@shocogram__ÍÍ¤ÎInstagramÅê¹Æ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
Writer¡§licca.M