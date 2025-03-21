「観光特急しまかぜ」など3種類のオリジナルデザインのミニゴーフル缶発売
近鉄リテーリングは3月21日から、神戸を代表する洋菓子ブランド『神戸風月堂』とコラボレーションしたオリジナルデザインの「ミニゴーフル」を発売する。
観光特急しまかぜミニゴーフル
オリジナルデザイン缶は、「観光特急しまかぜ」「観光特急青の交響曲(シンフォニー)」「観光特急あをによし」の3種類。缶には、エンボス加工を施している。
観光特急青の交響曲(シンフォニー)ミニゴーフル
観光特急あをによしミニゴーフル
「プティーゴーフル6枚入」(各デザイン缶650円)は、バニラ、ストロベリー風味、チョコレートの3種類の味を1つの缶にアソートした。
プティーゴーフル18枚入(バニラ・ストロベリー風味・チョコレート)の「近鉄観光特急ミニゴーフル3入」(1,950円)は、3種類のデザイン缶をセットにした。
近鉄観光特急ミニゴーフル3入
同商品は、同社直営のお土産店舗「GOTO-CHI難波店」「GOTO-CHI奈良店」「GOTO-CHI京都店」「irodori kintetsu阿部野橋店」と、観光特急「しまかぜ」「青の交響曲(シンフォニー)」「あをによし」の車内販売、近鉄リテーリングオンラインショップ「いろどりモール」で取り扱う。
※「神戸風月堂」の「風」は、正しくは几(かぜがまえ)の中に「百」
観光特急しまかぜミニゴーフル
オリジナルデザイン缶は、「観光特急しまかぜ」「観光特急青の交響曲(シンフォニー)」「観光特急あをによし」の3種類。缶には、エンボス加工を施している。
観光特急青の交響曲(シンフォニー)ミニゴーフル
「プティーゴーフル6枚入」(各デザイン缶650円)は、バニラ、ストロベリー風味、チョコレートの3種類の味を1つの缶にアソートした。
プティーゴーフル18枚入(バニラ・ストロベリー風味・チョコレート)の「近鉄観光特急ミニゴーフル3入」(1,950円)は、3種類のデザイン缶をセットにした。
近鉄観光特急ミニゴーフル3入
同商品は、同社直営のお土産店舗「GOTO-CHI難波店」「GOTO-CHI奈良店」「GOTO-CHI京都店」「irodori kintetsu阿部野橋店」と、観光特急「しまかぜ」「青の交響曲(シンフォニー)」「あをによし」の車内販売、近鉄リテーリングオンラインショップ「いろどりモール」で取り扱う。
※「神戸風月堂」の「風」は、正しくは几(かぜがまえ)の中に「百」