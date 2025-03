クロアチア、デンマーク、ドイツが先勝！　スペインはメリーノ後半AT弾で土壇場ドロー／UNL準々決勝第1戦

UEFAネーションズリーグ準決勝第1戦が21日に行われた。前回王者のスペイン代表は1点ビハインドで迎えた後半アディショナルタイム、こぼれ球をミケル・メリーノが押し込んで土壇場で同点に。対するホームのオランダ代表はあとわずかのところで逃げ切りに失敗した。イタリア代表対ドイツ代表の一戦は、ティム・クラインディーンストとレオン・ゴレツカの得点でドイツが敵地で逆転勝利。ジョシュア・キミッヒは2アシストで勝利の立役者となった。クロアチア代表はアンテ・ブディミルとイヴァン・ペリシッチのゴールでフランス代表に完封勝ち。デンマーク代表はラスムス・ホイルンドが決めた1点を最後まで守り抜き、ポルトガル代表を相手に先勝している。

ネーションズリーグ準決勝第1戦の結果、第2戦以降のスケジュールは以下の通り。クロアチア代表 2−0 フランス代表デンマーク代表 1−0 ポルトガル代表イタリア代表 1−2 ドイツ代表オランダ代表 2−2 スペイン代表フランス代表 vs クロアチア代表ドイツ代表 vs イタリア代表ポルトガル代表 vs デンマーク代表スペイン代表 vs オランダ代表イタリア対ドイツの勝者 vs デンマーク対ポルトガルの勝者オランダ対スペインの勝者 vs クロアチア対フランスの勝者※表記は全て日本時間