YOASOBIの新曲「PLAYERS」を使用した、PlayStation(R)の30周年特別CMが公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「ゲームに対する愛や思い出、感情をぎゅっと詰め込んだ一曲になっていると思います」(Ayase)「楽曲を聞いたときに、ゲームへの思いが爆発しました」(ikura)

YOASOBIが、3月21日に新曲「PLAYERS」を配信リリースした。

本楽曲は、初代プレイステーション(R)発売30周年記念プロジェクト『Project: MEMORY CARD』から生まれた書き下ろし楽曲。「プレイステーションの記憶を楽曲にセーブする」をコンセプトに、「記憶を消してもう一度やりたいゲーム」のエピソードを一般募集、集まった「#MemoryOfPlay」を原作に楽曲が制作された。

楽曲は、キャッチーな掛け声で幕を開け、繰り返されるサビフレーズが高揚感を演出するポップチューン。ゲームの世界で出会った主人公たちや物語が教えてくれた経験や言葉が、現実の自分の背中を押し、未来への期待を膨らませる、そんな前向きなメッセージが込められた一曲となっている。

プロジェクトの特設サイトでは、応募者の「#MemoryOfPlay」のセーブデータが公開中。楽曲とあわせてぜひこちらもチェックしよう。

公開となった楽曲を使用した30周年特別CMには、俳優・西野七瀬、VTuber・兎田ぺこら、ゲーム実況者・キヨという豪華メンバーが声優として出演。それぞれの演者本人からインスピレーションを受けてデザインされたキャラクターたちが、不思議なメモリーカードをきっかけにゲームの世界へと旅立つストーリーとなっている。

ゲームを愛するミュージシャン、俳優、VTuber、ゲーム実況者、日本中のあらゆる垣根を超えて、ゲームを愛する想いと記憶がつながり生まれた、特別な楽曲とCMを楽しもう。

なお『Project: MEMORY CARD』は、今後もあらたな展開を予定。続報を楽しみに待とう。

【PlayStation(R) × YOASOBI「PLAYERS」30周年特別CM 詳細】

◇ジェットコースターのように駆け抜ける「Play Has No Limits」な鉄道の旅

舞台は、街角のレトロなゲームショップ。ペケのおじいちゃんが営む店内でにぎやかに遊ぶ、まる・ペケ・キ3の3人。ふと、まるが手にとったのは、どこか不思議なメモリーカード。初代プレイステーションをひっぱりだし、メモリーカードを挿入すると…!? 「プレイステーション」から「あっちのステーション」へ、ゲームの世界をジェットコースターのように駆け抜ける「Play Has No Limits」な鉄道の旅がはじまる。

◇西野七瀬、兎田ぺこら、キヨの豪華メンバーが声優として出演。デザインは吉田健一

本映像には、プレイステーションのシンボルである“△〇×□”をモチーフにした4人のキャラクターが登場。「まる」は俳優・西野七瀬、「ペケ」はVTuber・兎田ぺこら、「キ3」はゲーム実況者・キヨと、ゲームを愛する個性豊かな3人が声優を担当し、そこに「ロボじぃ」も参加。それぞれの演者本人からインスピレーションを受けて生みだされたキャラクターデザインは、『交響詩篇エウレカセブン』『地球外少年少女』などで知られるアニメーター/キャラクターデザイナー/イラストレーターの吉田健一が手がけている。

(C)2025 Sony Interactive Entertainment Inc.

リリース情報

2025.03.21 ON SALE

DIGITAL SINGLE「PLAYERS」

「記憶を消してもう一度やりたいゲーム」のエピソード「#MemoryOfPlay」

https://www.yoasobi-music.jp/projectmemorycard/

YOASOBI OFFICIAL SITE

https://www.yoasobi-music.jp/