サザン『Mステ2時間SP』で最新アルバムから問題作「ごめんね母さん」を含む豪華3曲を披露！【出演者ラインナップ】

■timeleszは8人体制で初出演!「タモリさんがどんな反応をするのか楽しみ」(佐藤勝利)

3月21日20時より、テレビ朝日にて『ミュージックステーション 2時間スペシャル』が放送される。

■出演アーティスト / 歌唱楽曲

あいみょん「スケッチ」「君の夢を聞きながら、僕は笑えるアイデアを!」

サザンオールスターズ「夢の宇宙旅行」「ジャンヌ・ダルクによろしく」「ごめんね母さん」

三代目 J SOUL BROTHERS「What Is Your Secret?」

SUPER BEAVER「片想い」

SixTONES「バリア」

SEKAI NO OWARI「琥珀」

timelesz「Rock this Party」

Number_i「GOD_i」

マカロニえんぴつ「NOW LOADING」

■サザンオールスターズが2年ぶりMステ出演!豪華3曲を生パフォーマンス!

サザンオールスターズが2年ぶりにMステに登場。10年ぶり16作目となる待望のオリジナルアルバム『THANK YOU SO MUCH』から「ジャンヌ・ダルクによろしく」「ごめんね母さん」「夢の宇宙旅行」の豪華3曲を披露する。

2024年、スポーツテーマ曲として親しまれ、聴く人すべての心を奮い立たせたロックナンバー「ジャンヌ・ダルクによろしく」、テレビ初披露となる問題作「ごめんね母さん」、話題のCMソング「夢の宇宙旅行」。特に「ごめんね母さん」は、衝撃的な歌詞とダークな世界観に「映画を見ているよう」とSNSでも話題沸騰中だ。2年ぶりのMステでサザンオールスターズがどんなパフォーマンスを見せてくれるのか、s注目だ。

■8人体制になったtimeleszが初登場!菊池・佐藤・松島作詞の配信楽曲を披露

話題のオーディション『timelesz project -AUDITION-』で新メンバーが加入したtimeleszが、8人体制となってからMステ初出演! グループ初となる配信楽曲「Rock this Party」をパフォーマンスする。

「Rock this Party」は、メンバーの菊池風磨、佐藤勝利、松島聡が作詞を手掛けたナンバー。“最高の仲間と一緒に夢を叶えよう”という、timelesz projectで歩んできた軌跡や感情も盛り込まれたパーティーチューンで、オーディション最終選考の課題曲にもなっていた。「Rock this Party」に込めた思いについて「このメンバーは運命共同体。唯一無二の仲間とともにどんな茨の道があっても突き進むことをやめない、そんな覚悟や前向きな気持ちを込めた楽曲です」と松島。佐藤も「新メンバー5人を迎え、仲間(party)に対する想いと、まるでパーティ(party) のようにグループで楽しいことをやっていきたいという思いを込めました」と語った。

寺西拓人は「歌詞にあるbecauseの時計の振り付けがSexy Zoneのデビュー日である11:16(11月16日)と、新メンバー5人の加入日である02:05(2月5日)を指した振り付けになっているので、注目してください」とダンスのポイントを説明。8人での初めてのMステ出演に、佐藤は「タモリさんがどんな反応をするのか楽しみです。また新メンバーはMステで歌唱は初めてになるので、緊張感のあるパフォーマンスになると思いますが、何よりも生放送を楽しみたいです」とコメントしている。

■SixTONESはジェシー主演映画の主題歌を披露。ラスサビ前ではジェシーのソロダンスも!

SixTONESは、ジェシー主演映画の主題歌「バリア」を。「僕が演じる啓弥の目線で書かれている歌詞にも注目してほしいです」とジェシー。京本大我は「キャッチーな振り付けと男気溢れる歌詞に注目して」、松村北斗も「ラスサビ前はジェシーのソロダンス。振り付けは決まっていないので、その日のパッションで出てくるダンスを、期待して」と見どころを語っている。

他にも、あいみょんが『映画ドラえもん のび太の絵世界物語』の主題歌・挿入歌「スケッチ」「君の夢を聞きながら、僕は笑えるアイデアを!」の2曲をテレビ初披露。三代目 J SOUL BROTHERSは、岩田剛典主演ドラマの主題歌「What Is Your Secret?」を、結成20周年のSUPER BEAVERはドラマ劇中歌にもなっている「片想い」を披露する。

デビュー15周年のSEKAI NO OWARIは、映画主題歌の「琥珀」をパフォーマンス。Number_iは、配信初日にNumber_i最高となる160万回ストリーミングを記録し、現在は2,100万回ストリーミングを突破している、岸優太プロデュースの「GOD_i」ををテレビ初披露。マカロニえんぴつは映画主題歌の「NOW LOADING」を。そしてVTR企画は「デビュー曲」を大特集。アンケートをもとに決定したデビュー曲ランキングが「昭和」と「平成・令和」に分けて発表される。不朽の名曲から、最新ヒット曲まで、初々しい貴重なデビュー映像も続々登場。

番組情報

テレビ朝日系『ミュージックステーション 2時間スペシャル』

03/21(金)20:00~

出演:タモリ 鈴木新彩(テレビ朝日アナウンサー)

『ミュージックステーション』番組サイト

https://www.tv-asahi.co.jp/music/