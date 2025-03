テレビ朝日系『ミュージックステーション』の2時間スペシャルが、21日午後8時から放送され、8人体制となったtimeleszが初出演する。メンバーからのコメントが到着した。timeleszは、話題のオーディション『timelesz project-AUDITION-』を経て加入した新メンバー5人を迎え、グループ初となる配信楽曲「Rock this Party」をパフォーマンス。同曲は菊池風磨、佐藤勝利、松島聡が作詞を手掛けており、「最高の仲間と一緒に夢をかなえよう」というオーディションでの軌跡や感情が込められたパーティーチューンとなっている。

松島は「このメンバーは運命共同体。唯一無二の仲間と共にどんな茨の道があっても突き進むことをやめない、そんな覚悟や前向きな気持ちをこめた楽曲です」とコメント。佐藤も「新メンバー5人を迎え、仲間(party)に対する思いと、まるでパーティー(party)のようにグループで楽しいことをやっていきたいという思いを込めました」と語った。そして寺西拓人は「歌詞にあるbecauseの時計の振り付けがSexy Zoneのデビュー日である11:16(11月16日)と、新メンバー5人の加入日である02:05(2月5日)を指した振り付けになっているので、注目してください」と見どころを紹介。8人での初めてのMステ出演に佐藤は「タモリさんがどんな反応をするのか楽しみです。また新メンバーはMステで歌唱は初めてになるので、緊張感のあるパフォーマンスになると思いますが、何よりも生放送を楽しみたいです」とコメントを寄せた。■21日放送『Mステ』2時間SP出演アーティスト・楽曲あいみょん「スケッチ」「君の夢を聞きながら、僕は笑えるアイデアを!」サザンオールスターズ「夢の宇宙旅行」「ジャンヌ・ダルクによろしく」「ごめんね母さん」三代目 J SOUL BROTHERS「What Is Your Secret?」SUPER BEAVER「片想い」SixTONES「バリア」SEKAI NO OWARI「琥珀」Timelesz「Rock this Party」Number_i「GOD_i」マカロニえんぴつ「NOW LOADING」