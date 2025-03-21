Ž¢iDeCoŽ£À©ÅÙ²þÀµ¤ËÀø¤à"¹ñÌ±ÉéÃ´Áý"¤ÎÈé»»ÍÑ
ÃÎ¤é¤Ì´Ö¤Ë¡Ö¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤Î¼ê¼è¤ê¡×¤â¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡Ê¼Ì¿¿¡§bee¡¿PIXTA¡Ë
¼ê¸ü¤¤¼Ò²ñÊÝ¾ã¤ä¸øÅªÇ¯¶â¤¬À°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤¶¤È¤Ê¤ì¤Ð¹ñ¤¬¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤È»×¤¤¹þ¤ß¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤·¤¿¸¸ÁÛ¤Ï¼Î¤Æµî¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¸ÌÀ¤À¤È¡¢¤Ê¤«¤Î¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¼ÒÄ¹¤ÎÃæÌîÀ²·¼»á¤Ï»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤ÎÊë¤é¤·¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤É¤³¤í¤«¡¢ëÌÊÛ¤òÏ®¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤¢¤Î¼ê¤³¤Î¼ê¤Ç¹ñÌ±ÉéÃ´¤Î°ú¤¾å¤²¤ò²èºö¤·¤Æ¤¯¤ë¹ñ¤Î¡Ö¸ÈÂ©¤Ê¼ê¸ý¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÃæÌî»á¤ÎÃø½ñ¡Ø¤Û¤Ã¤¿¤é¤«¤·Åê»ñ¤Ï¤ä¤á¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤«¤é°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤¹¤ë·Á¤Ç²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¤¤¤¶¤È¤Ê¤ì¤Ð¡Ö¹ñ¤¬¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÆüËÜ¿Í¤Î¸¸ÁÛ
¡Ö¹ñÌ±³§ÊÝ¸±¡×¤È¤¤¤¦À¯ºö¤Î²¼¤Ç¸øÅªÇ¯¶â¤ä¼Ò²ñÊÝ¸±¤¬À°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢¤È¤«¤¯ÆüËÜ¿Í¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡Ö¹ñ¤¬¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬¶¯¤¤·¹¸þ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¹ñ²È¤ËÁ´Éý¤Î¿®Íê¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢À¤³¦¤ò¸«ÅÏ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤âÈó¾ï¤Ë¥ì¥¢¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£
³Î¤«¤ËÆüËÜ¤Î¼Ò²ñÊÝ¾ã¤Ï¡¢¼õ±×¼Ô¡ÊÊÝ¾ã¤ò¼õ¤±¤ëÂ¦¡Ë¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¾ï¤Ë¼ê¸ü¤¤À©ÅÙ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢Àè¿Ê¹ñ¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÍ½Ð¤·¤¿¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¾¯»Ò¹âÎð²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï¼þÃÎ¤Î»ö¼Â¤Ç¡¢¼ê¸ü¤¤ÊÝ¾ã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢À©ÅÙ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÂÐºö¤ò¿Ê¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤ÏÌÀÇò¤Ç¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢È´ËÜÅª¤Ê²þ³×¤òÀèÁ÷¤ê¤Ë¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¤¦¤¨¡¢´ûÆÀ¸¢±×¼Ô¡Ê¤¹¤Ç¤Ë¸øÅªÇ¯¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¥·¥Ë¥¢ÁØ¡Ë¤ÎÈ¿È¯¤ò¶²¤ì¤Æ¡¢¥Ç¥Õ¥ì¤¬¿¼¹ï²½¤·¤¿1998Ç¯°Ê¹ß¤ËÂç¤¤Ê±¿±Ä¥ß¥¹¤òÈÈ¤·¤Þ¤·¤¿¡£2004Ç¯ÅÙ¤ÎÇ¯¶â²þ³×¤Ç¡Ö¥Þ¥¯¥í·ÐºÑ¥¹¥é¥¤¥É¡×¤È¤¤¤¦À©ÅÙ¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤½¤ì¤ò°ìÅÙ¤â¼Â»Ü¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
´ÊÃ±¤Ë¤¤¤¨¤Ð¡¢Æ±À©ÅÙ¤Ï¾Íè¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÇ¯¶âºâÀ¯¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤ÆµëÉÕ³Û¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£ÊÝ¸±ÎÁ¤òÉéÃ´¤¹¤ë¸½ÌòÀ¤Âå¤Î¸º¾¯¤äÊ¿¶Ñ¼÷Ì¿¤Î±ä¤Ó¡¢·ÐºÑ¾ðÀª¤Ê¤É¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢ÂÅÅö¤À¤È¤µ¤ì¤ëµëÉÕ³Û¤ò·èÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Åö»þ¤Ï¥Ç¥Õ¥ì¤¬¿Ê¤ó¤ÇÊª²Á¤¬²¼Íî¤·Â³¤±¡¢¸½¶â¤Î²ÁÃÍ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÍè¤Ê¤éµëÉÕ³Û¤ò¸º¤é¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¹ñ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯Ä´À°¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢10Ãû±ß¤Ë¶á¤¤¶â³Û¤ÎÇ¯¶â¤¬²áÊ§¤¤¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤¦¤·¤¿²áÊ§¤¤¤ÏÇ¯¶âºâÀ¯¤ò°µÇ÷¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¾¯»Ò¹âÎð²½¤¬¿Ê¤ó¤ÇºâÀ¯»ö¾ð¤¬¶ì¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ï¡¢¤â¤Ï¤äÃ¯¤â¤¬Ç§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Î¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
º£¤Î¸½ÌòÀ¤Âå¤¬Ï·¸å¤ò·Þ¤¨¤¿º¢¤Ë¤â¡¢²áµî¤ÈÆ±¤¸¤¯²áÊ§¤¤¤Î¤è¤¦¤ÊÂçÈ×¿¶¤ëÉñ¤¤¤ÎµëÉÕ¤ò¹Ô¤¦¤Î¤Ï¡¢ÅþÄìÉÔ²ÄÇ½¤À¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£°ì¹ï¤âÁá¤¯¡¢¡Ö¹ñ¤¬¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸¸ÁÛ¤Ï¼Î¤Æµî¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¸ÌÀ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÀÇ¶â°Ê³°¤Î¤ä¤êÊý¤ÇÁý²Ã¤¹¤ë¡Ö¹ñÌ±ÉéÃ´¡×
ÆüËÜ¤Î¤è¤¦¤ËºâÀ¯¤¬Ãø¤·¤¯°²½¤·¤¿¹ñ¤¬¤½¤Î¾õ¶·¤òÂÇ³«¤¹¤ëºö¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ìÍ¶Æ³¤ÈÁýÀÇ¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Î¼êÃÊ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Î¤¦¤Á¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ìÍ¶Æ³¤Ï¥¢¥Ù¥Î¥ß¥¯¥¹À¯ºö¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¹õÅÄÆü¶ä¤¬ÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤òÈ´¤±½Ð¤·¤¿º¢¤«¤éÆüËÜ¤Ç¤â¸²ºß²½¤·¤Æ¤¤¤ëÊª²Á¾å¾º¤Ï¶âÍ»À¯ºö¤Î»òÊª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë·ÐºÑ¤Î±Æ¶Á¤Ë¤¹¤®¤Þ¤»¤ó¡£
»Ä¤ëÁýÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¤ÎÁ°Ç¯¤ËÅö¤¿¤ë2019Ç¯¤Ë¾ÃÈñÀÇ°ú¤¾å¤²¡Ê8¢ª10¡ó¡Ë¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ç¹ñÌ±¤ÎÀ¸³è¤¬°µÇ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿¿ÀµÌÌ¤«¤é¤ÎÂç³Ý¤«¤ê¤Êºö¤ÏÂÇ¤Á¤Å¤é¤¤¤Î¤¬¼Â¾ð¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿»ö¾ð¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢¥¹¥Æ¥ë¥¹ÁýÀÇ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¸ÈÂ©¤Ê¼êÃÊ¤ò¹Ö¤¸¤¿¤ê¡¢ÀÇ¶â¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÊý¼°¤Ç¡Ö¹ñÌ±ÉéÃ´¡×¤òÁý¤ä¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬²£¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Æ¥ë¥¹ÁýÀÇ¤È¤Ï¡¢¥ì¡¼¥À¡¼¤Ë´¶ÃÎ¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¤¥¹¥Æ¥ë¥¹ÀïÆ®µ¡¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¹ñÌ±¤ÎÉéÃ´¤¬¼Â¼ÁÅª¤ËÁý¤¨¤ë¤³¤È¤ò»¡ÃÎ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¼è¤êÁ¶¤Ã¤¿ÁýÀÇºö¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÅµ·¿Îã¤Ëµó¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡ÖÉü¶½ÆÃÊÌ½êÆÀÀÇ¡×¤Ç¡¢2013Ç¯¤«¤é½êÆÀÀÇ¤Ë2.1¡ó¤ò¾å¾è¤»¤¹¤ë·Á¼°¤Ç¹ñÌ±¤¬ÉéÃ´¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜÍè¤Ê¤é2025Ç¯¤ÇÄ§¼ý´ü´Ö¤¬½ªÎ»Í½Äê¤Ç¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢ÀÇÀ©²þÀµ¤ËÈ¼¤Ã¤Æ2037Ç¯¤Þ¤Ç±äÄ¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤¬¥¹¥Æ¥ë¥¹ÁýÀÇ¤À¤ÈÙèÙé¤µ¤ì¤ëÍýÍ³¤Ï¡¢ÀÇÎ¨¤ò1¡ó°ú¤²¼¤²¤¿¤«¤é¡Ö¸ºÀÇ¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¹ñ¤¬ëÌÊÛ¤òÏ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î±¢¤Ç¤Ï¡¢2027Ç¯¤«¤éËÉ±ÒÁýÀÇ¡Ê½êÆÀÀÇÎ¨¤Î1¡ó°ú¤¾å¤²¡Ë¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ë¡ÖÉü¶½ÆÃÊÌ½êÆÀÀÇ¡Ü½êÆÀÀÇ¡×¤ÎÀÇÎ¨¤ò¹ç·×¤·¤¿¿ôÃÍ¤Ï¿ø¤¨ÃÖ¤«¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤¢¤ê¡¢Ã±¤ËÄ§¼ý´ü´Ö¤ò12Ç¯´Ö¤â±äÄ¹¤·¤¿¤À¤±¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¿¿¼Â¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
´ßÅÄÀ¯¸¢¤ÎÃÖ¤ÅÚ»º¤Ç¤¢¤ë¡Ö°Û¼¡¸µ¤Î¾¯»Ò²½ÂÐºö¡×¤â¡¢ÀÇ¶â¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë·Á¼°¤Ç¡Ö¹ñÌ±ÉéÃ´¡×¤òÁý¤ä¤¹·ë²Ì¤ò¾·¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ùÆ¸¼êÅö¤Î³È½¼¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÍÍ¡¹¤Ê»Ù±çºö¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë·×²è¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤é¤Îºâ¸»¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö»Ò°é¤Æ»Ù±ç¶âÀ©ÅÙ¡×¤¬¿·Àß¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â·èÄê¤·¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î»Ù±ç¶â¤Ï2026Ç¯ÅÙ¤«¤éÄ§¼ý¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±¤ÎÊÝ¸±ÎÁ¤Ë¾å¾è¤»¤¹¤ëÊý¼°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤¤¤Ê¤¤À¤ÂÓ¤«¤é¤âÄ§¼ý¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¹ñÌ±¤ÎÈ¿È¯¤ò¶²¤ì¤¿¤Î¤«¡¢ÁýÀÇ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö»Ù±ç¶â¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Ç¤Îºö¤Ï¡¢¤à¤·¤íÀ¤´Ö¤ÇÂç¤¤Ê¤Ò¤ó¤·¤å¤¯¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
ÃÎ¤é¤Ì´Ö¤Ë¡Ö¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤Î¼ê¼è¤ê¡×¤â¸º¾¯
¤³¤Ã¤½¤ê¤È¡Ö¹ñÌ±ÉéÃ´¡×¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¹ñ¤Î¼ê¸ý¤Ï¡¢º£¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤â¤Ï¤ä³ÛÌÌ¤È¼ê¼è¤ê¤Ë¤«¤Ê¤ê¤Î°ã¤¤¤¬À¸¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¹¤Ã¤«¤êÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢ÀÎ¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤Î¼ê¼è¤ê¤â¡¢Ì©¤«¤Ë¿Ê¤á¤é¤ì¤¿¡Ö¹ñÌ±ÉéÃ´¡×¤ÎÁý²ÃÊ¬¤À¤±Âç¤¤¯¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÍè¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±¤Ï·î¼ý¡ÊÉ¸½àÊó½··î³Û¡Ë¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÊÝ¸±ÎÁ¤¬»»½Ð¤µ¤ì¡¢Ëè·î¤ÎµëÍ¿¤«¤é¤½¤ÎÊ¬¤¬Å·°ú¤¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¶ÈÀÓ¤¬ÂçÉý¤Ë°²½¤·¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢ËèÇ¯2²ó¡Ê²Æ¡¦Åß¡Ë¤Î»Ùµë¤¬¾ï¼±Åª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇÎ×»þ¤Î¼ýÆþ¤Ç¤¢¤ë¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤«¤éÊÝ¸±ÎÁ¤¬Ä§¼ý¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢2003Ç¯4·î¤«¤é¤Î²þÀµË¡»Ü¹Ô¤Ç¡ÖÁíÊó½·À©¡×¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤ò´Þ¤á¤¿Ç¯¼ý¤ÎÁí³Û¤Ë±þ¤¸¤¿ÎÁÎ¨¤Î¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤¬Ä§¼ý¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤¦¾¯¤·¾Ü¤·¤¯ÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖÁíÊó½·À©¡×¤Ë¤ª¤±¤ë¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤Ï¡Ö¡ÊËè·î¤ÎµëÍ¿¡Ü¥Ü¡¼¥Ê¥¹¡Ë¡à·î¿ô¡×¤È¤¤¤¦¼°¤Ç»»½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¼Â¤Ï¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤«¤é¤Î¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁÄ§¼ý¤Ï¤½¤ì°ÊÁ°¤«¤é¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£1995Ç¯4·î¡Á2003Ç¯3·î¤Î´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤«¤é¡ÖÆÃÊÌÊÝ¸±ÎÁ¡×¤¬Ä§¼ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¡ÖÆÃÊÌÊÝ¸±ÎÁ¡×¤ÎÉéÃ´¤ÏÏ«»ÈÀÞÈ¾¤Ç¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤ËÂÐ¤·¤Æ1¡ó¡ÊµëÍ¿½êÆÀ¼Ô¤ÎÉéÃ´¤ÏÈ¾Ê¬¤Î0.5¡ó¡Ë¤Ç¡¢¡ÖÁíÊó½·À©¡×¤Î¤Û¤¦¤¬¤Ï¤ë¤«¤ËÉéÃ´¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖÁíÊó½·À©¡×¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤¿Ä¾¸å¤ÏÂçÁû¤®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤Î³ÛÌÌ¤È¼ê¼è¤ê¤ËÂç¤¤Ê¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤«¤é¤â¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤¬Ä§¼ý¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢°ìÉô¤Î´ë¶È¤Î´Ö¤Ç"ÊÝ¸±ÎÁÆ¨¤ì"¤òÌÜÅª¤Ë»Ùµë³Û¤òÄ´À°¤¹¤ëÆ°¤¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£¡ÖÁíÊó½·À©¡×¤ÎÆ³ÆþÁ°¤Ï¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¤ÏÁí³Û¤ÇÆ±¤¸Ç¯¼ý¤ò»ÙÊ§¤¦¤È¤·¤Æ¤â¡¢·îµë³Û¤ò¾¯¤Ê¤á¤Ë¤·¤Æ¤½¤ÎÊ¬¤ò¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤Ë¾å¾è¤»¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Ä´À°¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤ÎÉéÃ´¤ÏÏ«»ÈÀÞÈ¾¤Ê¤Î¤Ç¡¢´ë¶ÈÂ¦¤â½¾¶È°÷Â¦¤â·Ú¸º¤Ç¤¤ë¤Î¤Ë±Û¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Ç¡¢ÁÐÊý¤Î¹ç°Õ¤Î¤â¤È¤Ë·îµë¤È¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤Î»Ùµë³Û¤ò°Õ¿ÞÅª¤ËÄ´À°¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Áê¼¡¤®¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Áàºî¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤´ë¶È¤È¤Î´Ö¤Ç¤ÏÉÔ¸øÊ¿´¶¤¬Êç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤Î²¼¤ÇÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡ÖÁíÊó½·À©¡×¤Ç¡¢·è¤·¤Æ¹ñÌ±¤ËÂÐ¤·¤ÆÉéÃ´Áý¤ò¶¯¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Åö»þ¤Î¹ñ¤Î¸«²ò¤Ç¤¹¡£Æ³Æþ¤ËÊÂ¹Ô¤·¡¢¸üÀ¸Ç¯¶â¤ÎÊÝ¸±ÎÁÎ¨¤â17.35¡ó¤«¤é13.58¡ó¤Ë°ú¤²¼¤²¤é¤ì¡¢¤½¤ÎÊ¬¤À¤±Ëè·î¤ÎµëÍ¿¤«¤éÅ·°ú¤¤µ¤ì¤ë¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤â¸º³Û¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤Ï¤¤¤¦¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¸üÀ¸Ç¯¶â¤ÎÊÝ¸±ÎÁÎ¨¤ÏÃÊ³¬Åª¤Ë°ú¤¾å¤²¤é¤ì¡¢2017Ç¯9·î¤Ë¤Ï18.5¡ó¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·ë¶É¤Ï¡ÖÁíÊó½·À©°ÊÁ°¡×¤è¤ê¤â¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¶â³Û¤Î»Ùµë¤Ç¤¢¤ë¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤«¤é¤ÎÄ§¼ýÊ¬¤â´Þ¤á¤ì¤Ð¡¢Æ³ÆþÁ°¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÌÀ¤é¤«¤ËÉéÃ´¤ÏÂçÉý¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖiDeCo¸«Ä¾¤·¡×¤ÎÇØ·Ê¤ËÀø¤à¤â¤Î
°ìÊý¡¢¸øÅªÇ¯¶â¤òÊä´°¤¹¤ë»äÅªÇ¯¶âÀ©ÅÙ¤È¤·¤ÆiDeCo¡Ê¸Ä¿Í·¿³ÎÄêµò½ÐÇ¯¶â¡Ë¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2025Ç¯ÅÙ¤ÎÀÇÀ©²þÀµ¤ËÈ¼¤Ã¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤ëÀ©ÅÙ¸«Ä¾¤·¤Î°ìÉô¤¬¡Ö²þ°¡×¤Ç¤¢¤ë¤È¤ÎÈãÈ½¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÉý¤Ê¸«Ä¾¤·¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡³Ý¤±¶â¤Î¾å¸Â³Û°ú¤¾å¤²¡¢¢²ÃÆþ²ÄÇ½Ç¯Îð¤Î°ú¤¾å¤²¡¢£¼õ¤±¼è¤ê»þ¤Î¥ë¡¼¥ëÊÑ¹¹¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Æ±À©ÅÙ¤Ï¡¢Ëè·î¤Î³Ý¤±¶â¤¬¤¹¤Ù¤Æ½êÆÀ¹µ½ü¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤½¤ÎÊ¬¤À¤±½êÆÀÀÇ¤ÎÉéÃ´¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤¦¤¨¡¢±¿ÍÑ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆÀ¤é¤ì¤¿Íø±×¤âÈó²ÝÀÇ°·¤¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢60ºÐ°Ê¹ß¤Ë¼õ¤±¼è¤ëºÝ¤Ë¤â¡ÖÂà¿¦½êÆÀ¹µ½ü¡×¤ä¡Ö¸øÅªÇ¯¶âÅù¹µ½ü¡×¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦ÀÇÀ©¾å¤ÎÍ¥¶øºö¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÀÇÀ©¤¬Í¥¶ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÄÌ¾ï¤è¤ê¤âÍÍø¤ËÏ·¸å¤ÎÈ÷¤¨¤ò½àÈ÷¤Ç¤¤ëÀ©ÅÙ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
3¤Ä¤Î²þÀµ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¤¦¤Á¡¢³Ý¤±¶â¤Î¾å¸Â³Û°ú¤¾å¤²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¼êÊü¤·¤Ç´¿·Þ¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¸½¹ÔÀ©ÅÙ¤Ç65ºÐ¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÃÆþ²ÄÇ½Ç¯Îð¤ò70ºÐÌ¤Ëþ¤Þ¤Ç°ú¤¾å¤²¤È¤¤¤¦¸«Ä¾¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢ÄêÇ¯¸å¤âÆ¯¤Â³¤±¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÍÍø¤Ê¾ò·ï¤ÇÏ·¸å»ñ¶â¤ÎÀÑ¤ßÎ©¤ÆÅê»ñ¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ë´ü´Ö¤¬±äÄ¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ÏË¾¤Þ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¼õ¤±¼è¤ê»þ¤Î¡Ö5Ç¯¥ë¡¼¥ë¡×¤¬¡Ö10Ç¯¥ë¡¼¥ë¤Ë¡×
º£²ó¡¢¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¼õ¤±¼è¤ê»þ¤Î¥ë¡¼¥ëÊÑ¹¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£iDeCo¤Ç±¿ÍÑ¤·¤¿»ñ¶â¤Ï60¡Á75ºÐ¤Î´Ö¤Ç´õË¾¤¹¤ë»þ´ü¤Ë¼õ¤±¼è¤ê¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢°ì»þ¶â¤È¤·¤Æ°ì³ç¤Ç¼õ¤±¼è¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡ÖÂà¿¦½êÆÀ¹µ½ü¡×¡¢Ç¯¶âÅª¤ËÊ¬³ä¤Ç¼õ¤±¼è¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡Ö¸øÅªÇ¯¶âÅù¹µ½ü¡×¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎÊ¬¤À¤±ÀÇÉéÃ´¤¬·Ú¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Î¤¦¤Á¡¢¡ÖÂà¿¦½êÆÀ¹µ½ü¡×¤Î¹µ½ü³Û¤Ï¶ÐÂ³Ç¯¿ô¡ÊiDeCo¤Î¾ì¹ç¤Ï²ÃÆþ´ü´Ö¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Âà¿¦¶â¤ÈiDeCo¤Î°ì»þ¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Î°ã¤¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â¡¢¹µ½ü³Û¤¬°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âà¿¦¶â¤è¤ê¤âÀè¤ËiDeCo¤Ç°ì»þ¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ë¾ì¹ç¡¢¸½¹ÔÀ©ÅÙ¤Ç¤Ï¡Ö5Ç¯¥ë¡¼¥ë¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢iDeCo¤Î°ì»þ¶â»ÙÊ§¤¤¤«¤é5Ç¯°Ê¾å¤¿¤Ã¤Æ¤«¤éÂà¿¦¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÀÇÀ©¾å¤ÎÍ¥¶ø¤ò¥Õ¥ë¤Ë¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤»¤Ð¡¢Âà¿¦¶â¤Ë¤«¤«¤ë½êÆÀÀÇ¤¬ºÇÂç¸Â¤Ë¹µ½ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢5Ç¯Ì¤Ëþ¤À¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¹µ½ü³Û¤¬¸º¾¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÀÇÀ©²þÀµ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¡Ö5Ç¯¥ë¡¼¥ë¡×¤¬¡Ö10Ç¯¥ë¡¼¥ë¡×¤Ë²þ¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²¾¤ËiDeCo¤Î°ì»þ¶â¤¬60ºÐ»þ¤Ë»ÙÊ§¤ï¤ì¤¿¤È¤¹¤ë¤È¡¢¸½¹Ô¤Ç¤Ï65ºÐ°Ê¹ß¤ËÂà¿¦¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤ÐºÇÂç¸Â¤Î¹µ½ü¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢2026Ç¯1·î¤«¤é¡Ö10Ç¯¥ë¡¼¥ë¡×¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤¿¸å¤Ï¡¢70ºÐ°Ê¹ß¤Î¼õ¤±¼è¤ê¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¹µ½ü³Û¤¬¸º¾¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤«¤Ä¤Æ¤Ï60ºÐ¤¬¼çÎ®¤À¤Ã¤¿´ë¶È¤ÎÄêÇ¯Âà¿¦Ç¯Îð¤Ï¡¢¸øÅªÇ¯¶â¤Î»Ùµë³«»ÏÇ¯Îð°ú¤¾å¤²¤ËÈ¼¤Ã¤Æ65ºÐ¤Ø¤È¥¹¥é¥¤¥É¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö10Ç¯¥ë¡¼¥ë¡×¤ÎÆ³Æþ¤Ï¡¢¸øÅªÇ¯¶â¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë»Ùµë³«»ÏÇ¯Îð°ú¤¾å¤²¡Ê¤Ò¤¤¤Æ¤ÏÄêÇ¯Âà¿¦Ç¯Îð¤Î°ú¤¾å¤²¡Ë¤òÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¤¤¿¤â¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
»ñ»º±¿ÍÑ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¤³¤¦¤·¤¿¹ñ¤Î°Õ¸þ¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Ê¤¬¤é¡¢½Ð¸ýÀïÎ¬¤òÎý¤Ã¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ÊÃæÌî À²·¼ ¡§ ¤Ê¤«¤Î¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¼ÒÄ¹¡Ë