美ウエストもチラ見え…LE SSERAFIM・カズハ、色気漂う“シースルー”シャツ姿でファンを魅了！【PHOTO】

LE SSERAFIMのカズハが洗練された美スタイルを披露した。

【写真】カズハの“柔軟”美スタイル

カズハは最近、自身のインスタグラムを更新し、絵文字とともに写真を投稿した。

公開された写真のカズハは、黒のシースルーシャツにチューブトップ、パンツを着用し、ポーズを決めている。シャツの隙間からは引き締まったウエストがチラリと見え、視線を奪う。また、クールでありながらもどこか色っぽい雰囲気が見る者を虜にした。

この投稿を見たファンからは「やばすぎ」「これは恋」「イケメンすぎ」「憧れ体型」といった反応が寄せられている。

(写真=カズハInstagram)

なお、カズハが所属するLE SSERAFIMは3月14日に5thミニアルバム『HOT』をリリースした。日本では17日から30日の期間限定で、東京都渋谷区の第9SYビル1Fでポップアップストア「LE SSERAFIM 2025 S/S POP UP IN TOKYO - THE HOT HOUSE」を開催中だ。

◇カズハ プロフィール

2003年8月9日生まれ、大阪府出身。本名は中村一葉。幼い頃からバレエを学び、高校1年生の2020年から約2年間、オランダでバレエ留学を行った。バレエ留学中に現所属事務所SOURCE MUSICのオンラインオーディションに応募し、合格。2022年5月、LE SSERAFIMのメンバーとしてデビューした。170cmの長身とバレエ経験から来る柔軟性を生かしたダンスで大きな注目を集めた。