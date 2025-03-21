Ê¡À¾¿ò»Ë»á¡¡ÆüËÜ¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë»î¹ç¡¡ÌÜÉ¸¤Î£×ÇÕÍ¥¾¡¤ØÂç¤¤Ê¶¯¤ß¤â
¡¡¡Ö£×ÇÕ¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¡¢ÆüËÜÂåÉ½£²¡Ý£°¥Ð¡¼¥ì¡¼¥óÂåÉ½¡×¡Ê£²£°Æü¡¢ºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¡¢£¸Âç²ñÏ¢Â³£¸ÅÙÌÜ¤Î£×ÇÕ½Ð¾ì¡Ý¡££²£°£²£¶Ç¯£×ÇÕËÌÃæÊÆ£³¥«¹ñÂç²ñ¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò¤«¤±¤¿£ÃÁÈÂè£·Àï¤Ç¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¥Ð¡¼¥ì¡¼¥óÂåÉ½¤ò£²¡Ý£°¤Ç²¼¤·¤Æ£¶¾¡£±Ê¬¤±¤È¤·¡¢²áµîºÇÂ®¤È¤Ê¤ë£³»î¹ç¤ò»Ä¤·¤Æ£¸Âç²ñÏ¢Â³£¸ÅÙÌÜ¤Î£×ÇÕ½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£³«ºÅ¹ñ¤ÎÊÆ¹ñ¡¢¥«¥Ê¥À¡¢¥á¥¥·¥³¤ò½ü¤¤¤ÆÀ¤³¦³ÆÃÏ¤ÎÍ½ÁªÆÍÇË°ìÈÖ¾è¤ê¡£¸åÈ¾¤ËÅÓÃæ½Ð¾ì¤Î£Í£Æ³ùÅÄÂçÃÏ¡Ê£²£¸¡Ë¡á¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Ñ¥ì¥¹¡á¤¬ÀèÀ©¤·¡¢µ×ÊÝ·ú±Ñ¡Ê£²£³¡Ë¡á¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡¼¥É¡á¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£»Ë¾å½é¤Î£³¥«¹ñ¶¦ºÅ¤È¤Ê¤ëËÜÂç²ñ¤Ï½Ð¾ìÏÈ¤¬½¾Íè¤Î£³£²¤«¤é£´£¸¥Á¡¼¥à¤Ë³ÈÂç¤·¡¢ÍèÇ¯£¶·î£±£±Æü¤Ë¥á¥¥·¥³»Ô¤Ç³«Ëë¤¹¤ë¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡ÆüËÜ¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡£¾¡Éé¶¯¤µ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¿¡£¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤¬·Ç¤²¤ëÁ´°÷¼éÈ÷¡¢Á´°÷¹¶·â¡¢¤½¤·¤Æ¹¶¼é¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤äµåºÝ¤Ø¤Î°Õ¼±¤â¹â¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡³ùÅÄ¤ÎÀèÀ©¥´¡¼¥ë¤Ï¡¢Áê¼ê¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò¤É¤¦Êø¤¹¤«¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤¿¡£°ËÆ£¤¬Áê¼ê¤ò°ú¤ÉÕ¤±¤ÆÈô¤Ð¤·µ¤Ì£¤Ë½Ð¤Æ¡¢¾åÅÄ¤Ø½Ä¥Ñ¥¹¤ò½Ð¤·¡¢µ×ÊÝ¤Ë¤Ä¤Ê¤¤¤À¤È¤³¤í¤Ï½Ä¤ÎÆ°¤¤¬¸«»ö¡£µ×ÊÝ¤«¤é³ùÅÄ¤Ë½Ð¤·¤¿¥Ñ¥¹¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸ÄÌ¤ê¤À¤Ã¤¿¡£½Ä¤ÎÊø¤·¤ÎÎý½¬¤¬¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¡£µ×ÊÝ¤â½ª»Ï¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Ë¿¨¤ë°Õ¼±¤ä¼éÈ÷¤Î°Õ¼±¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¡£µ×ÊÝ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¿®¤¸¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤âÈà¤ò½Ð¤·Â³¤±¤¿¤À¤í¤¦¤·¡¢·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¦¡£
¡¡Á°È¾¤Ï¥Ð¡¼¥ì¡¼¥ó¤¬¤è¤¯¼é¤Ã¤¿°õ¾Ý¤À¡£Áê¼ê¤Î¼é¤ê¤¬·ø¤¤¤³¤È¤Ï¥¢¥¸¥¢Í½Áª¤Ç¤è¤¯¤¢¤ë¤³¤È¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤ò¤É¤¦ÂÇ³«¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤¬Ëè²ó¡¢²ÝÂê¤À¡£¤³¤Î»î¹ç¤âÁê¼ê¤Ï¤«¤Ê¤êÂÐºö¤òÎý¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ï¸åÈ¾ÅÓÃæ¤Þ¤Ç£°¡Ý£°¤Ç¤â¾Ç¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Í¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»Ë¾åºÇÂ®¤ÇËÜÂç²ñ¤ò·è¤á¤¿¤¬¡¢¤ß¤ó¤Ê¤³¤Î¾¡Íø¤À¤±¤Ç¤Ï´î¤ó¤Ç¤Ï¤ª¤é¤º¡¢£×ÇÕÍ¥¾¡¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Áá¤á¤ËÍ½ÁªÆÍÇË¤ò·è¤á¤¿¤³¤È¤Ç½àÈ÷´ü´Ö¤¬¤Ç¤¤¿¡£Í½Áª¤Î»Ä¤ê£³»î¹ç¤Ç¤É¤ì¤À¤±¶¥Áè°Õ¼±¤ò¾å¤²¤é¤ì¤ë¤«¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò»î¤¹¤Î¤«¡£¥ê¥¹¥¯¤òÉé¤Ã¤Æ¤â¤¢¤È£³»î¹ç¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÂç¤¤Ê¶¯¤ß¤À¡£¡Ê£²£°£°£²Ç¯Æü´Ú¡¢£°£¶Ç¯¥É¥¤¥Ä£×ÇÕÆüËÜÂåÉ½¡á¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥Ý¡¼¥ÄÉ¾ÏÀ²È¡Ë